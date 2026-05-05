Lakers caen ante Oklahoma City en el Juego 1 de las semifinales de Conferencia Oeste

Oklahoma City tomó el control de la serie desde el arranque. El Thunder se impuso 108-90 sobre Los Angeles Lakers en el primer duelo de las semifinales del Oeste de la NBA, resultado que extiende su dominio frente al conjunto angelino, al que no ha perdido en la temporada.

El marcador reflejó con claridad lo ocurrido en la duela, aunque el inicio ofreció otra imagen. Los Lakers comenzaron con mayor ritmo ofensivo y lograron una ventaja temprana de siete puntos, impulsados por un LeBron James efectivo desde los primeros minutos. El empate llegó mediado el primer cuarto, momento en el que el partido cambió de manos.

A partir de ese punto, el equipo local tomó el control. Un cierre de 9-2 le permitió irse arriba al final del primer periodo y, desde entonces, administró la diferencia durante el resto del encuentro. Aunque Los Ángeles logró acortar distancias en distintos pasajes, nunca consiguió sostener una reacción prolongada.

Problemas ofensivos y control del Thunder en la segunda mitad

Las dificultades en ataque marcaron el desarrollo para los Lakers. El equipo registró un 41.7% en tiros de campo y un 33.3% en triples, cifras que limitaron su capacidad de respuesta ante un rival que encontró soluciones constantes. A esto se sumaron 17 pérdidas de balón, que derivaron en 20 puntos para Oklahoma City.

El segundo cuarto dejó ver intentos de reacción. Deandre Ayton aportó con canastas consecutivas para reducir la desventaja, mientras Luke Kennard sumó desde la línea de tres. Sin embargo, cada avance fue respondido por el Thunder, que logró mantener una ventaja cercana a los dobles dígitos antes del descanso.

Tras el entretiempo, el margen se mantuvo bajo control local. Los Lakers llegaron a colocarse a cuatro puntos en el tercer cuarto, pero una racha de siete unidades consecutivas de Oklahoma City volvió a marcar distancia. El cierre del periodo incluyó una jugada de cuatro puntos de Ajay Mitchell, que dejó el marcador con una diferencia de 12 rumbo al último cuarto.

El tramo final terminó de inclinar el resultado. El Thunder aprovechó pérdidas tempranas de su rival y amplió la ventaja con acciones rápidas, incluyendo una clavada de Alex Caruso tras recuperación. La diferencia alcanzó los 19 puntos y dejó sin margen de reacción a Los Ángeles.

CARUSO GRABS THE LOOSE BALL.

CARUSO SLAMS IT HOME.



Thunder up 15 in Q4 of Game 1! pic.twitter.com/747YOVdDqd — NBA (@NBA) May 6, 2026

En lo individual, LeBron James lideró a los Lakers con 27 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes. Rui Hachimura sumó 18 unidades, mientras Ayton aportó un doble-doble de 10 puntos y 11 rebotes. Austin Reaves tuvo una noche complicada con ocho puntos y un 3 de 16 en tiros de campo.

Por Oklahoma City, Chet Holmgren encabezó la ofensiva con 24 puntos y 12 rebotes. Shai Gilgeous-Alexander añadió 18 unidades, pese a acumular pérdidas, y Ajay Mitchell también contribuyó con 18 puntos.

El segundo juego de la serie está programado para este jueves, nuevamente en casa del Thunder.

Sigue leyendo:

· Wembanyama, el primer Defensor del Año unánime de la NBA

· Pat Riley descarta retirarse de la NBA tras mala temporada de Miami

· Luto en el deporte puertorriqueño por el fallecimiento de José “Piculín” Ortíz