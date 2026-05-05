Niño de 3 años murió al ser olvidado por su madre en un automóvil tras regresar de una fiesta en Mexicali

Un niño de tres años murió en Mexicali, Baja California, tras permanecer por más de 12 horas dentro de un automóvil, donde sufrió un golpe de calor.

El menor fue encontrado sin vida en el asiento trasero del vehículo. Según medios nacionales como el diario La Jornada, el niño habría quedado olvidado luego de que su madre, en estado de ebriedad, regresó a casa durante la madrugada después de acudir a una fiesta y no lo bajó del automóvil.

Tras despertar al día siguiente se habría dado cuenta de la situación y, al ir a buscar a su hijo, lo encontró sin signos vitales.

En Mexicali, México, una mujer salió de fiesta en estado de ebriedad llevando a su hijo de 3 años. Al regresar, lo dejó dormido dentro del carro y ella se quedó dormida hasta las 11 de la mañana. Para entonces, el niño había muerto por el calor extremo y la falta de aire.



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De acuerdo con las investigaciones, la víctima permaneció sujeta a su silla de seguridad durante varias horas, sin posibilidad de salir, mientras las temperaturas al interior del vehículo habrían superado los 45 grados centígrados, condiciones que provocaron su fallecimiento por hipertermia o golpe de calor.

El cuerpo fue localizado al mediodía del sábado 2 de mayo. Peritos del Servicio Médico Forense confirmaron que no presentaba huellas de violencia, pero sí quemaduras de primer grado en extremidades, producto de la exposición prolongada al calor.

Tras los hechos, la madre del menor fue detenida por autoridades de Baja California y puesta a disposición del Ministerio Público, bajo investigación por el delito de omisión de cuidados.

El caso ha generado indignación social y reavivó el llamado de autoridades a no dejar a menores dentro de vehículos, ya que la temperatura puede elevarse rápidamente y provocar la muerte en cuestión de minutos.

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