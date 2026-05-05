Rescatan a cientos de perros usados en laboratorio de pruebas médicas en Wisconsin; serán dados en adopción

Cientos de perros beagle fueron rescatados de un laboratorio de investigación en Wisconsin y trasladados a Florida como parte de una operación considerada una de las mayores de su tipo en Estados Unidos.

La organización Big Dog Ranch Rescue recibió a 300 ejemplares provenientes de las instalaciones de Ridglan Farms, un centro dedicado a la cría de perros para pruebas veterinarias y estudios médicos, según informó el Sun Sentinel.

El traslado se produjo en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones en las que eran mantenidos los animales. En 2025, un juez determinó que existía causa probable de maltrato tras detectarse alrededor de 300 presuntas violaciones a las normas de bienestar animal, incluyendo lesiones no tratadas y procedimientos quirúrgicos sin anestesia.

Acuerdo para el rescate de más de 1,000 perros

El operativo forma parte de un acuerdo alcanzado entre el laboratorio y organizaciones de protección animal, entre ellas el Center for a Humane Economy, que contempla el rescate de más de 1,000 beagles en total.

Según lo previsto, otros 700 perros serán trasladados próximamente a Florida, mientras que los restantes serán reubicados mediante otras organizaciones colaboradoras.

Wayne Pacelle, presidente del centro, calificó la iniciativa como “una de las mayores transferencias” de animales de laboratorio registradas hasta la fecha.

El caso generó una fuerte reacción de activistas por los derechos de los animales. En marzo, un grupo ingresó a las instalaciones y retiró 22 perros, aunque algunos fueron posteriormente recuperados por las autoridades. Semanas después, manifestaciones frente al laboratorio derivaron en enfrentamientos y arrestos.

A pesar de las acusaciones, Ridglan Farms defendió públicamente sus prácticas, asegurando que los animales estaban “sanos y bien cuidados”, según documentación oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Proceso de rehabilitación y adopción

Los perros rescatados serán esterilizados, vacunados y sometidos a evaluaciones médicas antes de ser puestos en adopción. Las organizaciones involucradas indicaron que el proceso de recuperación será progresivo, dado el estado en que algunos animales fueron encontrados.

De acuerdo con el Beagle Freedom Project, los beagles son comúnmente utilizados en investigaciones debido a su carácter dócil y sociable, características que también los convierten en mascotas altamente valoradas.

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