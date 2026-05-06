5 signos del zodiaco serán los más afectados por Plutón retrógrado

El movimiento de Plutón retrógrado en 2026, aunque suele pasar desapercibido frente a otros tránsitos más populares, su impacto es profundo, transformador y duradero, especialmente para ciertos signos del zodiaco.

Este evento comienza este 6 de mayo y se extenderá hasta el 15 de octubre de 2026 ofreciendo un periodo de más de cinco meses enfocado en la introspección, la sanación emocional y la evolución personal.

¿Qué significa Plutón retrógrado en astrología?

En astrología, un planeta retrógrado aparenta moverse hacia atrás en el cielo.

Este fenómeno no es literal, pero sí simbólico: representa una pausa en la energía del planeta, invitando a revisar, reflexionar y reorganizar aspectos de nuestra vida.

A diferencia de otros planetas, Plutón retrógrado no se considera negativo.

De hecho, su energía intensa se suaviza, permitiendo procesar transformaciones profundas sin sentirnos abrumados.

Astrólogos de plataformas especializadas como Astrology Answers, explican que Plutón es el planeta de la transformación, el poder y el subconsciente.

Su retrogradación nos invita a mirar hacia adentro, enfrentar nuestras sombras y comprender procesos internos que han estado en marcha.

Este tránsito ocurre en Acuario, signo asociado con el futuro, la innovación y las relaciones colectivas. Por ello, también influye en la manera en que nos conectamos con los demás y construimos nuestros sueños.

Los 5 signos más afectados por Plutón retrógrado

Aunque todos los signos sentirán esta energía, hay cinco que experimentarán transformaciones más intensas y evidentes.

1. Acuario

Acuario es el signo más impactado, ya que Plutón retrógrado ocurre directamente en su signo. Esto significa que los cambios son personales, profundos y visibles.

Durante este periodo, Acuario tendrá la oportunidad de reflexionar sobre su identidad, decisiones y rumbo de vida. Es un momento ideal para analizar lo vivido y reorganizar planes sin la presión de actuar de inmediato.

2. Escorpio

Escorpio, regido por Plutón, siente este tránsito con gran intensidad. Aunque la energía se suaviza, sigue siendo un proceso emocional fuerte.

Este signo podrá comprender mejor su pasado, sanar heridas y liberar cargas emocionales. Es un momento clave para encontrar equilibrio interno y dejar atrás lo que ya no suma.

3. Leo

Leo experimenta este tránsito como un desafío externo. Los cambios pueden sentirse fuera de su control, generando incomodidad.

La clave para este signo será la flexibilidad. Aceptar nuevas circunstancias y adaptarse permitirá transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento.

4. Tauro

Tauro podría enfrentar tensiones internas durante este periodo. Problemas que han sido ignorados pueden salir a la superficie.

Sin embargo, este tránsito también brinda la oportunidad de resolver conflictos y construir una base más sólida. Es un momento para trabajar en objetivos personales con mayor conciencia.

5. Géminis

Géminis vivirá este tránsito como una etapa de adaptación a nuevas ideas y oportunidades.

Con la influencia de Urano, los cambios pueden ser rápidos, pero Plutón retrógrado permitirá procesarlos con calma.

Este signo tendrá la oportunidad de tomar decisiones más conscientes y avanzar con claridad en su camino.

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