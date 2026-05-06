Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados disfrutando una tarde romántica en Miami

El sol de Florida fue el testigo silencioso del capítulo más reciente en la historia de amor entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. Tras cumplir con sus compromisos profesionales en la “Ciudad del Sol”, la pareja del momento decidió alejarse del bullicio de los escenarios para disfrutar de una tarde de relajación y complicidad a bordo de una embarcación.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al intérprete de “Corazón Partío” y a la actriz peruana en una faceta sumamente relajada.

Sanz, quien actualmente se encuentra en medio de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, asumió el rol de capitán al mando del timón de la embarcación, mientras compartía risas y gestos de cariño con Cayo.

Para esta escapada marítima, ambos optaron por atuendos frescos y veraniegos. Stephanie Cayo deslumbró con un bikini de dos piezas en tonos blanco y azul, complementado con un pareo morado, manteniendo ese estilo natural que la caracteriza.

Por su parte, el madrileño eligió la comodidad con bermudas azul claro, una playera verde y una gorra para protegerse del intenso sol de Miami.

Esta salida se produce apenas semanas después de que la pareja hiciera oficial su romance en redes sociales y tras el mediático beso que protagonizaron sobre el escenario en Brooklyn.

De acuerdo con la revista ¡Hola! la actriz se ha convertido en el mayor apoyo del cantante durante su tour por Estados Unidos, acompañándolo en varias de sus presentaciones.

Aunque inicialmente intentaron mantener su relación bajo absoluta discreción, alegando que solo existía una bonita amistad, hoy ya no ocultan su felicidad.

Tras este breve descanso en aguas de Florida, Alejandro Sanz retomará su agenda de conciertos esta semana en Texas.

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