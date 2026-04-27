Alejandro Sanz y Stephanie Cayo hicieron una escapada romántica a Machu Picchu

En medio de su exitosa gira internacional, el cantautor español Alejandro Sanz hizo una pausa para conectar con sus raíces espirituales y en el amor.

El intérprete de “Corazón Partío” sorprendió a sus seguidores al dejarse ver en una romántica escapada a la majestuosa ciudadela de Machu Picchu, acompañado por su actual pareja, la reconocida actriz peruana Stephanie Cayo.

La pareja, que ha captado la atención de la prensa internacional desde que confirmaron su noviazgo hace unos meses, eligió el santuario histórico del Cusco para disfrutar de unos días de desconexión. A través de sus redes sociales, Sanz compartió una postal cargada de complicidad con el imponente Huayna Picchu de fondo.

“Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”, escribió el artista, dejando claro el profundo vínculo que siente con la tierra natal de su novia.

Testigos presenciales destacaron a la revista Hola! la sencillez de los artistas, quienes recorrieron el centro arqueológico como cualquier otro turista, aunque sin poder ocultar la química que los une.

Según fuentes cercanas a la pareja, la visita a Perú también incluyó compromisos personales de la actriz, como la boda de uno de sus mejores amigos, evento en el que Sanz habría estado presente reforzando su integración en el círculo íntimo de Cayo.

Por su parte, Stephanie Cayo también compartió momentos de la travesía, utilizando el término quechua “Tupananchiskama” (hasta que la vida nos vuelva a encontrar), un mensaje que sus seguidores interpretaron como un tributo a la magia del lugar y al destino que la unió al cantante.

Esta escapada no solo confirma que la relación atraviesa su mejor momento, sino que posiciona a Machu Picchu como el escenario definitivo donde el amor y la historia se encuentran.

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