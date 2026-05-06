Turista estadounidense muere al hacer snorkel en isla privada de crucero en Bahamas

Un turista estadounidense de 83 años murió el pasado domingo tras un presunto ahogamiento mientras practicaba snorkel en Great Stirrup Cay, una isla privada operada por Norwegian Cruise Line

en las Bahamas.

De acuerdo con la Royal Bahamas Police Force, el incidente ocurrió durante la tarde, mientras el visitante participaba en actividades acuáticas en la zona, reseñó Fox News Digital.

Separación en el agua y alerta

Según el reporte policial, el hombre se encontraba acompañado por su hijo cuando ambos se separaron momentáneamente en el agua. Fue entonces cuando el familiar notó que el adulto mayor no respondía y había perdido su máscara de snorkel.

El hijo solicitó ayuda de inmediato al percatarse de la situación, lo que activó la intervención de equipos de emergencia en el lugar.

Personal médico del crucero y rescatistas locales acudieron rápidamente para asistir al turista. Sin embargo, pese a los esfuerzos de reanimación, no fue posible salvarle la vida.

La embarcación involucrada, el Norwegian Getaway, había atracado en la isla a las 8:00 de la mañana del 3 de mayo como parte de un itinerario de tres días.

Reacción de la compañía

En un comunicado, la empresa operadora expresó su pesar por el fallecimiento: “Estamos entristecidos por la muerte de uno de nuestros huéspedes, quien quedó inconsciente mientras practicaba snorkel en el océano. Nuestro equipo médico y los servicios de emergencia brindaron asistencia inmediata, pero no pudo ser reanimado”.

La compañía también extendió sus condolencias a los familiares del fallecido.

Las autoridades bahameñas mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, aunque los reportes preliminares apuntan a un ahogamiento accidental.

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