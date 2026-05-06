Vicefiscal de Sinaloa pidió licencia para dejar su cargo tras acusaciones de EE.UU. por narcotráfico

El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, uno de los 10 funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, presentó una solicitud de licencia.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Castro Saavedra se dijo dispuesto a atender cualquier requerimiento relacionado con la denuncia en su contra por el gobierno de Estados Unidos, relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado.

De esta manera, el vicefiscal sigue los pasos del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el primer funcionario de la lista que presentó solicitud de licencia, y de Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de Culiacán que también dejó el cargo en medio de las acusaciones.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de Vicefiscal General del Estado.https://t.co/NkESVPfc3a pic.twitter.com/EhnFS3Qg41 — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) May 5, 2026

De acuerdo con la acusación estadounidense, Dámaso Castro está señalado por irregularidades relacionadas con la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén la tarde que secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de junio de 2024.

Además, se le acusa de presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos, ya que aparece en listas donde se referían a él bajo el alias “Culiacán Regio”, con pagos mensuales de 200,000 pesos.

Con la separación del cargo de Castro Zaavedra, la atención se vuelca sobre Enrique Inzunza, senador del partido Morena que ha decidido mantenerse en el cargo pese a que también fue señalado en la denuncia.

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