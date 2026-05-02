Conceden licencia temporal a gobernador de Sinaloa para dejar el cargo y lo releva Yeraldine Bonilla

El Congreso del estado de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, quien asumirá el cargo de manera temporal mientras el mandatario se separa de sus funciones.

La licencia otorgada a Rocha Moya es por un periodo mayor a 30 días, lo que permitió al Poder Legislativo nombrar a una persona titular interina del Ejecutivo estatal conforme al marco constitucional local.

Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como secretaria general de Gobierno, fue ratificada por el Congreso estatal y se convierte en la primera mujer en ocupar la gubernatura de Sinaloa, aunque sea de manera provisional.

De acuerdo con el diario El Financiero, la designación se realizó en sesión extraordinaria, luego de que los legisladores analizaran y aprobaran la solicitud de separación del cargo presentada por Rocha Moya.

Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, retomó las palabras de Rubén Rocha donde señala que las acusaciones en su contra son falsas. Afirmó que el estado saldrá adelante y señaló que buscará al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum… pic.twitter.com/SCWSrzYZ9Q — Héctor García (@hagarciav) May 2, 2026

La nueva gobernadora interina permanecerá en funciones mientras dure la licencia del titular del Ejecutivo, en un contexto político marcado por la necesidad de dar continuidad a la administración estatal.

Luego de tomar posesión como Gobernadora interina, Bonilla Valverde agradeció a los legisladores su nombramiento y expresó su solidaridad con Rocha Moya, quien en su solicitud de licencia aseguró que las acusaciones de EE.UU. en su contra son falsas y dolosas, lo que llegado el momento “demostrará con firmeza”.

“Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será. Le expreso mi profunda solidaridad”, aseveró.

Previamente, Bonilla Valverde había señalado en redes sociales que la acusación contra Rubén Rocha era infundada y carente de veracidad.

“Señalo con claridad que los señalamientos en su contra son infundados, carecen de veracidad y no abonan a la estabilidad institucional”, escribió.

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