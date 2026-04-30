La acusación de EE.UU. contra Rubén Rocha revela pagos del Cártel de Sinaloa a funcionarios
Los pagos estarían vinculados principalmente a mandos de seguridad y funcionarios de procuración de justicia en Sinaloa
La acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no solo señala presuntos vínculos con el narcotráfico, sino que también revela una supuesta “nómina” del Cártel de Sinaloa integrada por funcionarios de distintos niveles.
En el documento presentado se incluyen registros de pagos periódicos a servidores públicos, donde se detallan alias, cargos y montos que presuntamente habrían sido entregados por la organización criminal como parte de una red de corrupción institucional.
Según la información difundida, esta “nómina delincuencial” estaría vinculada principalmente a mandos de seguridad y funcionarios de procuración de justicia en Sinaloa, quienes habrían recibido sobornos a cambio de protección, filtración de información y facilidades para el tráfico de drogas.
Entre los señalamientos, se menciona que algunos funcionarios habrían recibido pagos mensuales de miles de dólares, lo que evidenciaría un esquema sistemático de colaboración con el grupo criminal, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.
Estas revelaciones forman parte de una acusación más amplia presentada en una corte de Nueva York, donde también se imputa al gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios por conspirar para traficar drogas hacia Estados Unidos, presuntamente a cambio de apoyo político y sobornos.
El caso ha generado repercusiones políticas y diplomáticas, al tratarse de un señalamiento directo contra un gobernador en funciones, algo poco común en investigaciones de este tipo.
Por su parte, Rocha Moya ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como falsas y asegurando que carecen de sustento.
