Rubén Rocha se reunió con Los Chapitos para ganar la gubernatura de Sinaloa

La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo vincula directamente con la facción de Los Chapitos.

Y es que, de acuerdo con el documento difundido por las autoridades estadounidenses, la victoria electoral de Rocha Moya para asumir la gubernatura se debió, en gran parte, a un pacto con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que el Cártel de Sinaloa participó activamente durante la elección del 6 de junio de 2021 para garantizar que el candidato del partido Morena resultara electo.

Los Chapitos, según detalla la acusación, ordenaron a sus operadores que se robaran urnas con votos que favorecían a Rocha Moya, así como intimidar a candidatos de oposición.

Además, en múltiples ocasiones antes de llegar a la gubernatura y ya como gobernador, Rocha Moya habría acudido a reuniones con los Chapitos, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

En dichas reuniones, registradas en 2021, el entonces candidato a gobernador habría asegurado su apoyo para dejar libres las operaciones de la facción del Cártel de Sinaloa.

El día de la elección los sicarios de Los Chapitos secuestraron e intimidaron a los candidatos opositores para obligarlos a retirarse de la contienda.

Para ello, los pistoleros utilizaron una lista con nombres y direcciones que les fue proporcionada por Enrique Díaz Vega, quien luego fue nombrado por Rocha Moya como su secretario de Administración Finanzas.

Asimismo, los hombres de Los Chapitos robaron papeletas y urnas en casillas donde se creía que el voto favorecería a la oposición

Todo ello ocurrió mientras los mandos de la Policía Estatal de Sinaloa prohibían a sus agentes acercarse a los centros de votación, incluso si eran testigos de delitos o recibían denuncias ciudadanas, asegura la acusación estadounidense.

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