Billie Eilish y Nat Wolff hacen su debut en el estreno de la película “Hit Me Hard and Soft: The Tour”

Sin duda, Billie Eilish luce más feliz que nunca. Y no es para menos: la artista hizo oficial su relación con su novio, el actor y músico Nat Wolff, durante el estreno en Los Ángeles de su película concierto “Hit Me Hard and Soft: The Tour”.

La velada, celebrada en el Village Theatre, estuvo llena de gestos cómplices. Wolff quedó sorprendido cuando Eilish lo abrazó frente a los fotógrafos. Pero lo que realmente confirmó la complicidad del vínculo fue la presencia de toda la familia de la cantante en la alfombra roja. Sus padres, Patrick O’Connell y Maggie Baird, junto a su hermano Finneas y su prometida Claudia Sulewski, posaron felices junto a la pareja, demostrando que Wolff cuenta con la total aprobación del clan.

Sobre su relación

El estreno de la película tiene un significado especial, ya que cierra un círculo para la pareja. Cuando la gira “Hit Me Hard and Soft” arrancó en septiembre de 2024, Nat Wolff y su hermano Alex —conocidos por su banda y por su pasado en Nickelodeon— fueron los teloneros en las fechas de Estados Unidos.

Aunque no continuaron en la etapa europea, Nat viajó a Italia para estar junto a Eilish. De hecho, en junio de 2025 fueron captados en un balcón de un hotel en Venecia besándose y brindando con champán.

Meses antes, ya habían circulado rumores de romance tras ser vistos “muy cariñosos” en un bar de Nueva York. Además, Wolff apareció en el videoclip de Eilish para la canción “Chihiro”, y desde entonces no ha ocultado su admiración.

“Es de esas personas que hacen casi todo mejor que los demás”, comentó Wolff asombrado a Vogue desde la misma gira.

“Es como si dijera: ‘Vengan a verme montar a caballo’, y el profesor le dice: ‘Si le dedicara toda su energía, podría ir a los Juegos Olímpicos’”. Nat Wolff

Pero la conexión entre Eilish y los hermanos Wolff va más allá de lo artístico. En una entrevista en video concedida a Vogue en junio de 2024, Billie y Alex Wolff recordaron que los tres congeniaron en una fiesta posterior a los Premios Oscar de 2024 al descubrir que todos padecen el síndrome de Tourette..

No es casualidad que Eilish y Wolff conecten también en lo profesional. Al igual que la ganadora del Grammy y su hermano Finneas, Nat y Alex Wolff son jóvenes prodigios musicales nacidos y criados en Los Ángeles. Hijos de una actriz y un músico —igual que Billie—, protagonizaron su propio programa de Nickelodeon, “The Naked Brothers Band”, durante tres temporadas hasta 2009.

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