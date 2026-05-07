Horóscopo de hoy para Capricornio del 7 mayo de 2026

Llegó el momento de iniciar algo propio. Las condiciones son favorables, aunque también sentirás el peso de ciertos mandatos familiares. Hoy deberás elegir si sigues tu camino o repites viejos patrones. El compromiso contigo puede ayudarte a superar cualquier condicionamiento.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu pareja reacciona positivamente a tu apertura y comparte su entusiasmo por las escapadas románticas. Obstáculos no resueltos que aún existen en la relación, se calman y se pueden resolver pacientemente. Si tienes encuentro entre solteros eres amistoso, problemas previos son resueltos, eres capaz de apreciar las alinazas pasadas mucho mejor.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.