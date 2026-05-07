Horóscopo de hoy para Capricornio del 7 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 7 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Llegó el momento de iniciar algo propio. Las condiciones son favorables, aunque también sentirás el peso de ciertos mandatos familiares. Hoy deberás elegir si sigues tu camino o repites viejos patrones. El compromiso contigo puede ayudarte a superar cualquier condicionamiento.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending