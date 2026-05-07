Horóscopo de hoy para Sagitario del 7 mayo de 2026

Los asuntos económicos toman protagonismo. El esfuerzo empieza a dar frutos concretos. Valora lo que logras, pero evita gastar por apariencia. Tu prosperidad no necesita mostrarse. Invierte en lo que te brinde seguridad real, no en lo que solo busca impresionar a los demás.

Horóscopo de amor para Sagitario Tienes una importante decisión que tomar. Aun cuando tienes muchos pensamientos e ideas no pareces ser capaz de comprometerte en ninguna opción. Esto es un problema para los que te conocen, que quieren respuestas claras. Enfócate en un plan particular y ponlo en acción y crea cierta dependencia en tu relación.

Horóscopo de dinero para Sagitario Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.