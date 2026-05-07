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Horóscopo de hoy para Sagitario del 7 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 7 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Los asuntos económicos toman protagonismo. El esfuerzo empieza a dar frutos concretos. Valora lo que logras, pero evita gastar por apariencia. Tu prosperidad no necesita mostrarse. Invierte en lo que te brinde seguridad real, no en lo que solo busca impresionar a los demás.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tienes una importante decisión que tomar. Aun cuando tienes muchos pensamientos e ideas no pareces ser capaz de comprometerte en ninguna opción. Esto es un problema para los que te conocen, que quieren respuestas claras. Enfócate en un plan particular y ponlo en acción y crea cierta dependencia en tu relación.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Estas sufriendo una mala actitud en tu manera de hacer el amor y básicamente estas siendo egoísta. En realidad no te importa si tu pareja está totalmente satisfecha mientras tu lo estés. No dejes que esto pase muy seguido, o tu felicidad doméstica puede terminarse súbitamente. El sexo podría desaparecer completamente, después de todo quien ¿quiere hacer el amor con un egoísta?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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