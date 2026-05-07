Horóscopo de hoy para Tauro del 7 mayo de 2026

Vivirás una experiencia que te hará ver las cosas de otra manera. Es buen momento para avanzar paso a paso, aunque sea lento, y soltar lo que ya no suma. Al hacerlo, cerrarás ciclos. Cuando sueltas lo innecesario, la vida empieza a acomodarse sola.

Horóscopo de amor para Tauro Quieres mejorar tus relaciones y mostrarle a tu ser amado que tan deseoso estas de cumplir tus sueños, haciendo un esfuerzo dejas de lado tu necedad que no te sirve para lograr ningún propósito. Si estas soltero eres más seguro e invitas, tratando a la gente que conoces con respeto, te reafirmas dejándoles saber quién eres.

Horóscopo de dinero para Tauro Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.