Paulina Rubio lanza un emotivo comunicado en medio de la batalla legal por su hijo

La batalla legal entre Paulina Rubio y su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”, sigue dando de qué hablar. En medio de un creciente escándalo mediático por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, la llamada “Chica Dorada” decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado.

Lejos de entrar en detalles sobre las acusaciones o los pormenores del proceso legal que enfrenta, la cantante mexicana enfocó su mensaje en lo que considera el pilar de su vida: la maternidad.

“Ser madre es mi razón de ser”

En el escrito, Paulina Rubio comenzó agradeciendo el respaldo que ha recibido durante este complicado momento personal.

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, expresó.

La intérprete también quiso reflexionar sobre el vínculo emocional que une a una madre con sus hijos, destacando que ese amor surge incluso antes del nacimiento y perdura para siempre. “Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre”, señaló en el comunicado.

La guerra por la custodia de Andrea Nicolás está generando todo tipo de especulaciones, tanto en medios internacionales como en redes sociales. Lo que comenzó como una separación mediática está escalando en las últimas semanas tras surgir señalamientos, declaraciones cruzadas y diversas versiones sobre el entorno familiar del adolescente, suponiendo que no es el más sano para él.

Aunque Rubio evitó referirse directamente a las acusaciones o a los detalles específicos del litigio, dejó muy clara su postura: todas sus decisiones están guiadas por el bienestar de sus hijos.

“Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”, escribió la cantante.

Para finalizar su mensaje, Paulina Rubio incluyó una frase que resume su sentir actual: “Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

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