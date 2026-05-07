Sheinbaum responde a Trump que México está “actuando” en el combate contra el narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves que su Gobierno quiere seguir colaborando con EE.UU. en el combate contra el narcotráfico y en fortalecer la seguridad, respetando la “soberanía”, y destacó que están “actuando” con resultados al respecto, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, volviera a amenazar con una intervención en el país.

“Nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50 % en homicidios dolosos, 2.500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas (…) Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos”, declaró en su conferencia de prensa diaria.

El miércoles Trump volvió a amenazar con intervenir en México al asegurar que si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo” en la lucha contra el narcotráfico, Washington lo hará.

La presidenta recordó que no es “la primera vez” que el republicano hace estas declaraciones, al tiempo que reivindicó la labor de las autoridades mexicanas y volvió a rechazar una intervención de EE.UU. para luchar contra el narcotráfico.

El diálogo bilateral, según subrayó, ha tenido resultados en el marco del “respeto mutuo”, por lo que dijo no querer “que se rompa la confianza”.

Sheinbaum afirmó que la relación de México con su vecino del norte se fundamenta en puntos como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, así como la responsabilidad compartida y el respeto.

“Eso es esencial, pero se ha colaborado también. Queremos que siga colaborando siempre y cuando tengamos estos cuatro puntos muy claros, ambos países, sin violar soberanía”, afirmó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

De esta manera, pidió a Washington que reconozca que tienen un “problema grave” de consumo de drogas, a la vez que les instó a parar el tráfico de armas hasta México.

En este sentido, Sheinbaum mencionó la reciente Estrategia Nacional de Control de Drogas de EE.UU., documento en el que “por primera vez” reconocen el problema de la drogadicción en su sociedad, que apuntó que afecta al 16 % de la población estadounidense.

Aseguró que fue el propio Trump quien le preguntó en una de sus primeras llamadas por qué México no tenía este mismo problema, a lo que le respondió que se debe a los “valores familiares” en el país y a la campaña gubernamental que reconoce el consumo de drogas como un problema de “salud pública”.

“No queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos, ni tampoco a los jóvenes de México, ni de ningún lugar del mundo, ni ninguna droga, pero tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos”, sentenció.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado en varias ocasiones con intervenir en México para luchar contra los carteles porque, a su juicio, “controlan” el país, algo que ha sido rechazado por Sheinbaum por suponer una violación a la soberanía mexicana. EFE

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