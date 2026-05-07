Trump busca acuerdo con Irán antes de viajar a China y evitar que crisis de Ormuz opaque cumbre

La Administración de Donald Trump acelera las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo temporal que permita reducir la tensión en Oriente Medio antes de la esperada visita del mandatario estadounidense a China, prevista para los próximos 14 y 15 de mayo.

Según reportes de CNN y Reuters, Washington y Teherán trabajan en un memorando preliminar destinado a poner fin a la guerra y abrir una ventana de negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta.

La Casa Blanca busca evitar que la crisis regional domine la agenda de la reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, donde también se discutirán temas sensibles como comercio, tecnología, aranceles y restricciones a semiconductores.

De acuerdo con Reuters, el borrador en discusión contempla tres fases: “el fin formal de las hostilidades, la resolución del bloqueo en el estrecho de Ormuz y una negociación de 30 días para un acuerdo más amplio”.

El acercamiento entre Washington y Teherán coincide con la visita a Pekín del canciller iraní Abás Araqchí, quien sostuvo reuniones con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi.

Durante el encuentro, Wang aseguró que Oriente Medio atraviesa un “punto de inflexión decisivo”, mientras que Araqchí afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz podría resolverse “lo antes posible”, en un gesto de coordinación con Pekín.

China depende fuertemente de la estabilidad en Ormuz. Cerca del 45 % de las importaciones energéticas del gigante asiático transitan por esa ruta marítima estratégica, lo que convierte la guerra en un problema económico directo para Pekín.

El profesor de la Universidad Nacional de Singapur, Ja Ian Chong, consideró que los movimientos diplomáticos chinos buscan “reforzar la mano de Pekín” antes de la visita de Trump.

Según el analista, si Washington necesita el apoyo de China para estabilizar el conflicto con Irán, Xi podría aprovechar la situación para exigir concesiones en temas tecnológicos y comerciales.

Trump busca evitar una imagen de debilidad

Trump ha insistido públicamente en que mantiene una “muy buena relación” con Xi Jinping y aseguró esta semana que China ha sido “muy respetuosa” respecto al conflicto iraní.

El mandatario republicano también reconoció que existe una “muy buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo antes de su llegada a Pekín.

Sin embargo, analistas advierten que un conflicto abierto y sin resolver podría debilitar la posición negociadora de Estados Unidos durante la cumbre bilateral.

“Si Trump llega a Pekín todavía distraído por un conflicto sin resolver en Oriente Medio, tendrá menos margen para proclamar la victoria que desea”, explicó Chong.

La guerra ya obligó a posponer una visita previa de Trump a China en marzo pasado, mientras Washington concentraba esfuerzos militares y diplomáticos en la región.

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