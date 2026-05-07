Trump y republicanos de Tennessee buscan eliminar el último bastión demócrata en el estado

Los líderes republicanos de Tennessee presentaron una polémica propuesta para rediseñar el mapa electoral del Congreso federal con el objetivo de dividir el único distrito actualmente controlado por los demócratas en el estado, una medida que podría reforzar aún más la mayoría conservadora de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

El nuevo mapa afectaría directamente al distrito con sede en Memphis, representado por el congresista demócrata Steve Cohen, y considerado uno de los principales bastiones afroamericanos y progresistas del estado.

La propuesta surge apenas una semana después de que la Corte Suprema emitiera un fallo que limita el uso de criterios raciales en la redistribución de distritos electorales, una decisión que ha abierto la puerta a nuevas ofensivas republicanas en varios estados del sur del país.

El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Cameron Sexton, defendió el proyecto argumentando que la redistribución responde a criterios políticos y no raciales.

“La Corte Suprema ha dejado claro que la redistribución de distritos debe ser imparcial”, afirmó Sexton en un comunicado. “Tennessee puede redibujar sus mapas basándose en prioridades políticas legítimas y al mismo tiempo reducir futuras impugnaciones legales”.

The Supreme Court has opined that redistricting, like the judicial system, should be color-blind. The decision indicated states can redistrict based off partisan politics. Today, Tennessee joins other red and blue states in redrawing their congressional maps. @ltgovmcnally pic.twitter.com/lOeBf5tGMF — Speaker Cameron Sexton (@CSexton25) May 6, 2026

Memphis quedaría dividido en tres distritos

El plan republicano fragmentaría el área metropolitana de Memphis entre tres distritos congresionales distintos, una estrategia que críticos consideran diseñada para diluir el voto afroamericano y disminuir el peso electoral demócrata.

Actualmente, Memphis concentra gran parte del electorado negro de Tennessee y representa el núcleo político del Distrito 9. Con el nuevo mapa, sectores urbanos de la ciudad serían combinados con áreas rurales y suburbanas tradicionalmente republicanas.

Steve Cohen calificó la propuesta como “devastadora” y aseguró que el rediseño busca minimizar la influencia política de la comunidad afroamericana.

“Esto destruye décadas de avances logrados tras años de segregación racial y discriminación”, declaró el legislador durante protestas registradas en Nashville.

Manifestantes y líderes comunitarios también denunciaron que la propuesta rompe con la identidad histórica y regional de Tennessee, cuyas tres regiones principales están simbolizadas en las estrellas de la bandera estatal.

Kareem Crayton, vicepresidente del Brennan Center for Justice en Washington, sostuvo que el mapa “reduce los incentivos para que cualquier representante atienda las necesidades reales de Memphis”.

“Se está fragmentando una comunidad urbana para integrarla con zonas rurales y suburbanas que tienen intereses completamente distintos”, explicó.

This is insane.



The GOP's newly proposed TN Congressional maps would have people in Shelby County all the way to Williamson County—200+ miles apart—being "represented" by the same Congressman.



It's a blatant, corrupt power grab that would destroy the Black community's and our… https://t.co/fBZu6Lf8sj — Steve Cohen (@RepCohen) May 6, 2026

La batalla electoral se intensifica rumbo a noviembre

La ofensiva republicana en Tennessee forma parte de una estrategia nacional impulsada por Donald Trump para fortalecer la mayoría conservadora en la Cámara de Representantes antes de las elecciones intermedias.

En estados como Texas, North Carolina y Missouri ya se han promovido modificaciones similares para favorecer a candidatos republicanos, mientras que demócratas han respondido con ajustes electorales en California y Virginia.

De acuerdo con analistas electorales, al menos ocho estados han aprobado nuevos mapas durante el último año, en una disputa política que podría redefinir el control del Congreso federal durante la próxima década.

En Tennessee, los republicanos buscan además modificar una ley estatal que actualmente limita la redistribución electoral a una vez por década.

Las votaciones sobre la propuesta podrían celebrarse tan pronto como este jueves, aprovechando las amplias mayorías republicanas en ambas cámaras legislativas estatales.

Mientras tanto, organizaciones civiles y grupos defensores del derecho al voto ya anticipan posibles demandas judiciales si el mapa es aprobado, argumentando que el rediseño afectaría de manera desproporcionada a comunidades afroamericanas y urbanas en Memphis.

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