Virginia aprueba crucial plan de redistribución electoral que favorece a los demócratas

El electorado de Virginia aprobaron este martes un plan de redistribución de distritos impulsado por el Partido Demócrata que podría permitirles ganar hasta cuatro escaños adicionales en las elecciones de mitad de mandato, de acuerdo con proyecciones de NBC News.

Con el 95% de los votos contabilizados, la opción del “sí” mantenía una ventaja cercana a tres puntos porcentuales.

Victoria demócrata en un referéndum clave

La aprobación del referéndum representa una victoria significativa para los demócratas en su estrategia por recuperar el control de la Cámara de Representantes, actualmente dividida por un margen estrecho.

La enmienda constitucional autoriza a la legislatura estatal, controlada por los demócratas, a evadir la comisión bipartidista de redistribución de distritos y aplicar un nuevo mapa electoral hasta finales de la década.

Impacto en el mapa político de Virginia

El nuevo esquema busca dejar solo un distrito sólidamente republicano de los 11 existentes, lo que alteraría la actual representación estatal, compuesta por seis demócratas y cinco republicanos en la Cámara federal.

El rediseño se suma a una competencia nacional de redistribución electoral iniciada el año pasado, cuando el presidente Donald Trump instó a estados gobernados por republicanos a modificar sus mapas legislativos.

Reacción política y mensaje demócrata

El presidente de la Cámara de Delegados de Virginia, Don Scott, calificó el resultado como un punto de inflexión para las elecciones de 2026, señalando que el estado “cambió la trayectoria” de los próximos comicios.



Por su parte, la gobernadora Abigail Spanberger afirmó que el resultado refleja la decisión de los votantes de frenar intentos de asegurar ventajas políticas previas a las elecciones. También destacó su compromiso de regresar a un sistema bipartidista de redistribución tras el Censo de 2030.

Contexto nacional de redistritación

Virginia se suma a otros estados donde los demócratas han impulsado cambios similares. En California, los votantes también aprobaron un rediseño que podría otorgar hasta cinco escaños adicionales al partido.



El proceso ocurre tras ajustes previos realizados por estados republicanos como Texas, Misuri y Carolina del Norte, lo que ha intensificado una competencia nacional por el control de los distritos electorales.

Campañas, gasto y participación política

La campaña en Virginia estuvo marcada por una fuerte movilización publicitaria, con participación de figuras nacionales como el expresidente Barack Obama y el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries.



Aunque Spanberger no apoyó inicialmente el plan durante su campaña electoral, posteriormente respaldó activamente el referéndum como gobernadora.



En las últimas semanas, el gasto publicitario republicano aumentó tras una encuesta que mostraba una posible ventaja del “no”. Según datos de AdImpact, la brecha de gasto se redujo de una proporción de 17 a 1 a una de 3 a 1 a favor de los demócratas.

Un proceso aún en disputa

A pesar del resultado electoral, el rediseño podría enfrentar obstáculos legales, ya que el proceso en Virginia requiere cumplir con condiciones constitucionales específicas, incluyendo aprobación legislativa en dos sesiones y una elección intermedia antes de llegar al voto ciudadano.

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