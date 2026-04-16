Detienen a hombre de Virginia que huyó al extranjero tras sospechas de matar a su esposa y meter el cuerpo a un congelador

Un reservista de la Marina, acusado de asesinar a su esposa en Norfolk, Virginia, fue arrestado y se espera su extradición tras una intensa búsqueda internacional.

Lina M. Guerra Echavarria, de 39 años, fue reportada como desaparecida por su hermano el 2 de febrero, y los investigadores encontraron su cuerpo dentro de un congelador en su cocina tres días después, según una declaración jurada de arresto consulata por People.

Su muerte fue declarada homicidio, y su esposo, David Varela, de 38 años, fue acusado de asesinato, según un comunicado del Departamento de Policía de Norfolk del 12 de febrero.

Varela no había sido arrestado previamente por el crimen, ya que las autoridades creían que había huido del país. El miércoles 15 de abril, el director del FBI, Kash Patel, anunció a través de X que había sido detenido en el extranjero.

“El Sr. Varela ha estado prófugo durante más de dos meses intentando evitar ser procesado por estos crímenes atroces”, escribió Patel, “Pero la justicia no olvida”.

More big news today… @FBI is announcing the successful overseas apprehension of David Varela, a 38-year-old Navy Reservist who is wanted for first-degree murder in connection with the death of his wife, Lina Guerra. Lina’s body was found inside a freezer in their Norfolk… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 15, 2026

Patel no reveló dónde fue detenido Varela, pero las solicitudes de información revelaron datos de ubicación de Hong Kong, según el New York Post y FOX 2 Detroit.

De acuerdo con People, la policía de Norfolk supo, a través de HSI, que Varela podría haber huido a Hong Kong. La policía indicó que Varela, quien tiene familia en Colombia, no tiene vínculos aparentes con Hong Kong ni China.

La familia de Echavarria también reside en Colombia y, a través de un traductor, declaró a WTKR que Varela era celoso y no dejaba que su esposa trabajara, tuviera amigos, estudiara ni saliera sola. Su cuñada, Paola Ramírez, declaró al medio: “Quiero recalcar que David ya había ejercido violencia anteriormente”.

Según la cadena, supuestamente le dijo a la familia de la mujer que no habían tenido noticias de ella porque estaba encarcelada por hurto en tiendas y les envió una foto diciendo que la visitaba en la cárcel, en la que aparecía con un mono naranja.

Sin embargo, WTKR, citando registros judiciales, informó que Echavarria nunca había sido acusado ni condenado por los cargos de hurto.

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