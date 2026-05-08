Apple cambió las reglas del juego en su Education Store y ahora debes verificar que eres estudiante

Apple decidió ponerle fin al sistema de honor que durante años permitió que casi cualquier persona accediera a los descuentos de su Education Store sin demostrar nada. A partir de hoy, si quieres aprovechar los precios educativos de Apple en Estados Unidos, Canada, Australia, Chile, Hong Kong y Turquía, tendrás que pasar por un proceso de verificación. Y por si fuera poco, la compañía también anunció una novedad que muchos esperaban desde hace tiempo.

Apple se alía con UNiDAYS para verificar tu estatus académico

El cambio más importante es claro, el sistema de verificación ahora es obligatorio para completar cualquier compra en la Apple Education Store. Apple se asoció con UNiDAYS para gestionar todo el proceso, y el funcionamiento es bastante sencillo una vez que entiendes cómo opera.

Los estudiantes y docentes deberán crear un UNiDAYS ID y luego confirmar su estatus académico de una de estas maneras

Iniciando sesión en el portal académico de su universidad o institución educativa

Subiendo una foto de su credencial de estudiante o de faculty (identificación del personal académico)

Si eres maestro de educación en casa, el proceso es un poco diferente. Necesitarás presentar un documento de identidad oficial como una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte, más un documento que acredite tu actividad como educador en casa, como una Carta de Intención o una Carta de Reconocimiento.

La buena noticia es que la mayoría de los usuarios serán verificados de forma instantánea, y quienes necesiten verificación manual recibirán respuesta en un máximo de 24 horas. Además, el proceso aplica tanto en tiendas físicas como en la compra online, así que no importa cómo prefieras comprar.

¿Por qué Apple tomó esta decisión ahora?

Antes de este anuncio, en Estados Unidos básicamente cualquier persona podía entrar al sitio web de la Education Store y acceder a los descuentos sin que nadie verificara nada. Era un sistema basado en la buena fe, y Apple lo toleró durante mucho tiempo.

Esto no es la primera vez que la empresa intenta implementar este sistema. En enero de 2022, Apple lanzó la verificación en asociación con UNiDAYS, pero la retiró apenas dos días después tras reportes de problemas técnicos, especialmente para maestros de educación en casa. Al parecer, esta vez Apple resolvió esos inconvenientes antes de volver a intentarlo.

Una teoría que circula entre los analistas apunta al lanzamiento del MacBook Neo, el portátil más accesible de Apple que comenzó en $599 para el público general y $499 para educación. Con un precio tan competitivo, abrir ese descuento a cualquier persona sin verificación habría sido insostenible para el modelo de negocio de la compañía.

Apple Watch llega por primera vez con descuento educativo

El segundo gran anuncio del día fue que el Apple Watch ahora forma parte del catálogo de la Education Store por primera vez en la historia. Esto incluye el Apple Watch Series 11, el Apple Watch SE y el Apple Watch Ultra 3.

Los precios con descuento educativo en Estados Unidos quedaron así

Apple Watch Series 11 desde $359 (precio regular $399)

desde $359 (precio regular $399) Apple Watch SE desde $229 (precio regular $249)

desde $229 (precio regular $249) Apple Watch Ultra 3 desde $719 (precio regular $799)

El descuento está disponible en más de 20 mercados alrededor del mundo, incluyendo España, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, India, México no aparece en la lista, pero países latinoamericanos como Chile ya forman parte del programa.

En cuanto a los límites de compra, estos no cambiaron con la nueva política. Puedes adquirir una computadora de escritorio, una Mac mini o una laptop por año, hasta dos iPads y dos accesorios con precio educativo por año.

Si eres estudiante universitario, padre de uno recién admitido a la universidad, docente o maestro en casa, los beneficios de la Apple Education Store siguen siendo muy atractivos. Solo asegúrate de tener lista tu documentación antes de ir de compras, porque el sistema de honor ya es historia.

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