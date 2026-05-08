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Horóscopo de hoy para Capricornio del 8 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 8 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

La Luna sigue en tu signo y te invita a enfocarte en lo personal. Vas a necesitar espacio para ti y para tus propios asuntos. Evita que las demandas familiares absorban toda tu energía. Hoy es importante priorizarte y atender lo que verdaderamente te importa.

Horóscopo de amor para Capricornio

Tratando de lograr todo lo que sea posible te sientes audaz y atrevido, tienes sed de aventura y tu imaginación no conoce límites. Enfocas tu atención en alguien especial que significa mucho para ti. De otra forma, invita personas que te sean cercanas, organiza un evento que todos aprecien y disfruten.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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