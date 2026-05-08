Horóscopo de hoy para Capricornio del 8 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 8 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna sigue en tu signo y te invita a enfocarte en lo personal. Vas a necesitar espacio para ti y para tus propios asuntos. Evita que las demandas familiares absorban toda tu energía. Hoy es importante priorizarte y atender lo que verdaderamente te importa.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending