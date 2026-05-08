Horóscopo de hoy para Sagitario del 8 mayo de 2026

Conviene que atiendas los asuntos económicos con los pies en la tierra. Evita excesos, gastos impulsivos o decisiones motivadas por la necesidad de mostrar. Actuar con prudencia será clave en este momento. Cuidar lo que tienes hoy te permitirá sostenerte con mayor tranquilidad más adelante.

Horóscopo de amor para Sagitario Si estas de humor, la oportunidad de un aventura a corto plazo está disponible y probablemente basada solo en atracción física y sería una aventura corta. Si estás buscando un relación a largo plazo puede ser que no lo logres. Reconsidera lo que realmente quieres de tu vida y evitaras tener desencantos.

Horóscopo de dinero para Sagitario Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.