Horóscopo de hoy para Sagitario del 8 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 8 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Conviene que atiendas los asuntos económicos con los pies en la tierra. Evita excesos, gastos impulsivos o decisiones motivadas por la necesidad de mostrar. Actuar con prudencia será clave en este momento. Cuidar lo que tienes hoy te permitirá sostenerte con mayor tranquilidad más adelante.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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