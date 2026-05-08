Toma nota: Honda retrasará por años los nuevos Accord y Odyssey

Honda decidió bajar el ritmo en uno de los momentos más importantes para la industria automotriz. Mientras varias marcas aceleran sus planes eléctricos y anuncian nuevas generaciones de vehículos cada pocos años, el fabricante japonés optó por una estrategia completamente distinta.

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La compañía mantendrá por más tiempo algunos de sus modelos más conocidos y retrasará varios rediseños que originalmente estaban previstos para esta década.

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La medida afecta directamente a vehículos muy importantes para la marca, incluyendo al Honda Accord y la minivan Odyssey. También impactará a distintos modelos de Acura y otros productos que continuarán utilizando sus plataformas actuales durante más tiempo del esperado.

La razón detrás de esta decisión tiene relación con los enormes costos asociados a la electrificación y con una necesidad clara de reorganizar inversiones.

Honda apuesta por extender la vida de sus modelos

Según reportes surgidos desde la cadena de proveedores de la marca, Honda busca maximizar el rendimiento de sus vehículos actuales mientras ajusta gastos internos y recupera estabilidad financiera.

El fabricante japonés realizó fuertes inversiones relacionadas con el desarrollo de vehículos eléctricos, aunque los resultados comerciales no terminaron siendo tan positivos como esperaba la compañía. Los informes apuntan a pérdidas cercanas a los $15,800 millones dólares, situación que obligó a replantear varias decisiones estratégicas.

Por ese motivo, Honda prefirió retrasar la llegada de nuevas generaciones y enfocarse en actualizar gradualmente los modelos que ya tiene en el mercado.

El futuro del Accord será híbrido

Uno de los casos más llamativos es el del Honda Accord. El sedán mediano continuará con su generación actual por varios años más y, de acuerdo con la información filtrada, ni siquiera existiría un reemplazo completamente nuevo con motor exclusivamente a gasolina.

Todo indica que Honda pretende transformar al Accord en un modelo principalmente híbrido para principios de la próxima década.

Lejos de representar una mala noticia, muchos clientes podrían ver esta decisión con buenos ojos. El Accord actual mantiene una sólida reputación en confiabilidad, comodidad y eficiencia, factores que siguen siendo clave dentro del segmento.

Además, extender la vida útil del modelo permitirá a Honda seguir incorporando mejoras tecnológicas sin asumir el enorme costo que implica desarrollar una plataforma totalmente nueva.

La Odyssey seguirá viva

La situación de la Honda Odyssey también generó sorpresa. En algún momento se habló incluso de una posible salida temporal del mercado debido a la fuerte competencia que representan modelos como la Toyota Sienna y la Kia Carnival.

Sin embargo, Honda decidió mantener la minivan activa y ya trabaja en una futura evolución híbrida.

La próxima generación de la Odyssey llegaría alrededor de 2030 e incorporaría un sistema electrificado basado en un motor V6. También aparecen rumores sobre la posible llegada de tracción integral AWD, algo que permitiría competir de mejor manera frente a otras minivans familiares. Parte de esa tecnología podría terminar compartiéndose con la Honda Pilot.

Honda Odyssey 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Acura y HR-V también cambian de calendario

La estrategia no afecta solamente a los modelos más populares de Honda. El HR-V también verá retrasado su rediseño completo hasta aproximadamente 2032.

En Acura, la situación es bastante similar. El MDX permanecerá más tiempo con la generación actual y su reemplazo llegaría recién hacia 2031. El Integra, por su parte, extenderá su ciclo de vida al menos tres años adicionales.

Mientras tanto, Honda continuará realizando pequeñas actualizaciones enfocadas en sistemas multimedia, eficiencia, seguridad y conectividad.

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