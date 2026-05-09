Día de las Madres: qué películas ver en Remezcla Más

De cara a la conmemoración del Día de las Madres, la plataforma de streaming Remezcla Más pone a tu disposición una selección de contenido que invita a detenerse y compartir tiempo de calidad con mamá, ya sea en familia o a distancia.

Dentro de esta cuidadosa selección es posible encontrar una variedad de títulos mexicanos que exploran la maternidad desde géneros como el drama, la comedia y el suspenso. Películas como “Corona de lágrimas”, “Fecha de caducidad” y “Ahí madre!” ofrecen miradas contrastantes sobre la familia y la figura materna, mientras que “Los Días Francos” y “La Productora de Mi Vida” abordan procesos personales que impactan directamente en la dinámica entre madres e hijos.

A continuación, presentamos una selección de cinco películas disponibles en la plataforma, ideales para armar un maratón desde casa y reflexionar sobre los retos, afectos y decisiones que conlleva la experiencia de ser madre.

Corona de lágrimas

Como primera recomendación, Remezcla Más pone a tu disposición “Corona de lágrimas”, dirigida por Alejandro Galindo, es una película de drama que sigue a “Refugio”, una mujer trabajadora que se desempeña como contadora y que ha dedicado su vida a sacar adelante a sus tres hijos, asumiendo sola la responsabilidad económica y emocional del hogar.

El conflicto se intensifica cuando uno de sus hijos es encarcelado, desestabilizando aún más la dinámica familiar y obligando a cada miembro a confrontar sus propios errores, decisiones y prioridades.

Con actuaciones de Marga López, Enrique Lizalde, Juan Ferrara y Ana Martín, la cinta estrenada en 1968 ofrece un retrato intenso y emocional de una madre que, pese a las dificultades, lucha por mantener unida a su familia en medio de la adversidad.

Fecha de caducidad

Para los amantes del drama y suspenso, “Fecha de caducidad”, dirigida por Kenya Márquez, combina estos elementos en una historia centrada en la transformación personal de su protagonista: “Ramona”, una mujer que ha vivido bajo un rol tradicional y discreto.

Esta mujer se ve obligada a replantear su identidad cuando su hijo desaparece sin explicación, marcando el inicio de una búsqueda que la lleva a enfrentarse a un entorno desconocido.

Con actuaciones magistrales por parte de Ana Ofelia Murguía y Damián Alcázar, junto a Marisol Centeno, Martha Aura, Jorge Zárate y Eduardo España, se explora la maternidad desde una perspectiva poco convencional, donde la incertidumbre y la determinación se entrelazan en cada giro de la historia.

Ahí Madre!

Esta lista de recomendaciones no puede prescindir de una buena comedia; por esta razón, incluimos la cinta “Ahí madre!”. Encabezada por Los Polivoces y con la participación de Marco Antonio Muñiz, Norma Lazareno, Ramón Valdés y Cristina Blum, esta producción propone una mirada cómica a la vida en comunidad a través de un conjunto de personajes que comparten espacio en una vecindad.

Bajo la dirección de Rafael Baledón, la película gira en torno a los vínculos entre vecinos, donde los malentendidos, secretos y pequeñas rivalidades se convierten en el motor del humor. ¡Chécala aquí!

Los días francos

Remezcla Más incluye en su catálogo el filme “Los Días Francos, dirigido por Ulises Pérez Mancilla y lanzado en el año 2014. Durante 120 minutos, la producción presenta los obstáculos a los que se enfrenta “Amanda”, una mujer que, tras perder su empleo, se ve obligada a cuestionar tanto su estabilidad personal como su identidad profesional.

Este punto de inflexión también impacta en su relación con su hijo, un niño de siete años con quien comparte una dinámica que empieza a transformarse ante las nuevas circunstancias. Es así como se abre una conversación sobre la maternidad, mostrando cómo las decisiones, las frustraciones y las aspiraciones individuales influyen en el vínculo con los hijos.

Stephanie Salas, Arturo de la Rosa y Alberto Santiago prestan su talento actoral en esta cinta que retrata la incertidumbre, la reinvención personal y los retos cotidianos al intentar equilibrar la vida laboral y familiar.

La productora de mi vida

Por último, pero no menos importante, tenemos para ti “La Productora de Mi Vida”, el director Francisco Hafid. En esta ocasión, el protagonista es un adolescente (Alejandro Gutiérrez) que, tras recibir un diagnóstico que cambia el rumbo de su vida, decide enfocar su energía en cumplir una meta personal: incursionar en el mundo del cine como director.

Este objetivo se vuelve uno colectivo, en el que la familia y los amigos se involucran activamente. El camino hacia la realización de ese proyecto cinematográfico abre espacio a momentos de humor, pero también a reflexiones sobre el tiempo, las aspiraciones y la importancia del acompañamiento.

Además de Alejandro Gutiérrez, la producción cuenta con la participación de Fernanda Tapia y José Concepción Macías. No te la pierdas aquí.

Seguir leyendo:

• Remezcla Más impulsa la música latina emergente con “Nuevo Noise Live”

• Remezcla Más celebra el legado de María Félix y Pedro Infante

• 5 películas clásicas y contemporáneas para ver en Semana Santa desde Remezcla Más