Horóscopo de hoy para Piscis del 9 mayo de 2026

Se abre un espacio más sutil que favorece la conexión con lo intangible. Es un buen momento para explorar intereses ligados a la sanación espiritual. Si te entregas a esa percepción, podrás captar señales y canalizar esa energía hacia algo que también beneficie al colectivo.

Horóscopo de amor para Piscis Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Piscis Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.