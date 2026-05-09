Secretario de Transportes presenta su propia serie de TV y provoca indignación en algunos demócratas

Sean Duffy, secretario de Transportes, dio a conocer que, durante siete meses, a la par de su trabajo como funcionario, se dedicó a grabar varios de los viajes que realizó por carretera acompañado de su familia y a partir de esos videos lanzó una serie de televisión.

Acompañado de esposa Rachel Campos, el republicano de Wisconsin quien cuenta con la experiencia de haber participado en el pasado en varios programas del canal de televisión MTV, presentó “The great American road trip”.

“Quería celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. A lo largo de siete meses encontramos momentos en los que podía trabajar un poco, llevar a los niños conmigo y hacer un viaje por carretera. De hecho, Rachel y yo nos conocimos en un viaje por carretera en un programa de telerrealidad”, indicó durante una entrevista concedida a la cadena Fox News.

El abogado de 54 años señaló que el presidente Donald Trump previamente animó a todos los miembros de su equipo a desarrollar alguna acción para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

A partir de ello, a Duffy le ocurrió desarrollar un video a manera de prueba y tras evaluar que no le implicaba descuidar su labor en el gobierno, entonces optó por continuar adelante hasta acumular el material necesario para armar una serie de TV.

“Amar Estados Unidos es ver Estados Unidos, y hay mucho para ver en este bello país. Hicimos eso en familia”, expuso.

Un avance de “The great American road trip” fue compartido en la página oficial de YouTube del Departamento de Transporte.

Durante más de cuatro minutos se aprecia a Duffy junto a su esposa e hijas recorrer por carretera y en diversos vehículos distintos sitios emblemáticos de la nación, los cuales va describiendo con el objetivo de conocer su historia.

De hecho, Donald Trump aparece prácticamente dándole el banderazo de arranque a su recorrido por el país.

Lo controversial del asunto es que, al enterarse del proyecto televisivo, algunos demócratas como Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte durante la administración Biden, lo criticó severamente al considerarlo inadecuado ante la situación que viven millones de estadounidenses al padecer ante el incremento de la gasolina y sus efectos colaterales desde que Trump decidió declararle la guerra a Irán detonando una crisis energética de magnitudes incalculables.

“Me encantan los viajes por carretera, pero esto es totalmente ajeno a la realidad. Un miembro del gabinete de Trump haciendo un documental sobre sí mismo mientras las familias comunes ya no pueden permitirse viajes por carretera porque Trump y su guerra han disparado los precios de la gasolina”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

I love a good road trip, but this is brutally out of touch: a Trump Cabinet member making a documentary about himself while regular families can’t afford road trips anymore, because Trump and his war put gas prices through the roof. https://t.co/iNvdDGX4Bt — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) May 8, 2026

A Mark Pokan, representante por Wisconsin, tampoco le agradó ver a Sean Duffy en su propio programa de TV.

“Al parecer, un tipo conocido por hacer programas de telerrealidad prefiere dedicar su tiempo a hacer programas de telerrealidad en lugar de ocuparse de las necesidades de transporte de nuestro país”, señaló en una entrevista concedida al periódico Milwaukee Journal Sentinel.

Con el objetivo de restarle presión al secretario de Transportes, se indicó que los costos del programa “The great American road trip” fueron cubiertos por patrocinadores como Boeing, Shell, Toyota y Google, entre otras empresas.

Stand down, Chas.

All production costs were paid for by the non-profit, The Great American Road Trip, Inc. No one in my family – including my husband – were paid to do this. We did it for FREE to celebrate America 250 & encourage other Americans to get off couches & screens and… https://t.co/s7ddr7iu6R — Rachel Campos-Duffy (@RCamposDuffy) May 8, 2026

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