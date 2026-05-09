Un profesor de Florida fue arrestado por posesión de fentanilo y cocaína dentro de la escuela

Un profesor de una escuela secundaria pública de Florida fue arrestado tras el hallazgo de una mezcla de fentanilo y cocaína en su aula.

La Oficina del Sheriff del Condado de Collier informó que el incidente comenzó cuando los administradores escolares recibieron denuncias sobre el presunto consumo de narcóticos por parte de Christopher D. Toukonen, de 44 años, mientras se encontraba solo en el aula de la Escuela Secundaria Lely, sin la presencia de ningún estudiante.

La Oficina del Sheriff indicó que el personal escolar registró la mochila de Toukonen y descubrió narcóticos ilegales. Posteriormente, contactaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Collier para reportar la situación.

Agentes de la Oficina de Relaciones Juveniles y detectives de la Oficina de Vicio y Narcóticos acudieron al lugar y, tras interrogar a Toukonen, lo detuvieron.

Luego de su arresto, los detectives ejecutaron una orden de registro tanto en el aula de Toukonen como en su vehículo, ubicado en el recinto escolar, donde no se encontraron más narcóticos.

Las autoridades señalaron que ambos narcóticos están clasificados como sustancias controladas. El fentanilo, en particular, es un opioide sintético que ha sido vinculado a múltiples casos de sobredosis en Estados Unidos.

Toukonen enfrenta cargos por posesión de parafernalia de narcóticos. “Gracias a la rápida actuación del personal escolar, nuestros agentes y detectives, esta situación se resolvió de inmediato”, declaró el sheriff Rambosk. “Felicito a todos los implicados por su gestión de este caso”, agregó.

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