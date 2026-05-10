Atraparon a dos reclusos peligrosos que escaparon de un centro de detención en Kentucky

Dos reclusos descritos por las autoridades como “peligrosos” escaparon la noche del viernes del Rowan County Detention Center, ubicado en Kentucky, lo que provocó un amplio operativo de búsqueda encabezado por agencias estatales y locales. Los individuos fueron localizados un día después y se encuentran bajo custodia de las autoridades.

El Morehead Police Department informó el 8 de mayo que los internos abandonaron el recinto penitenciario. La investigación y coordinación de la búsqueda quedaron a cargo de la Kentucky State Police.

Identifican a los fugitivos

Las autoridades identificaron a uno de los fugitivos como Michael Fogleman, de 29 años. Según la descripción oficial, mide aproximadamente 1,83 metros y pesa cerca de 85 kilogramos. Tiene el cabello corto o rapado y barba corta en la mandíbula y el mentón.

El segundo interno fue identificado como James Smallwood, de 52 años, quien mide cerca de 1,85 metros y pesa alrededor de 97 kilogramos. Fue descrito con complexión mediana a robusta y vello facial gris alrededor de la boca y el mentón.

La policía indicó que Smallwood fue visto por última vez usando una camisa blanca, jeans azules y posiblemente un sombrero.

Anuncian arresto de los fugados

“Después de recibir quejas, el Departamento de Policía de Morehead localizó y arrestó a Michael Fogleman y James Smallwood en el área de Christy Creek“, informó la policía el sábado.

El Morehead Police Department agradeció a los miembros de la comunidad que notaron actividad sospechosa y se pusieron en contacto con las autoridades. “Su vigilancia y cooperación ayudan a mantener a nuestra comunidad segura”, añadieron.

Antes de la captura de los fugitivos, las autoridades pidieron a los residentes de la zona mantenerse vigilantes y reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa al servicio de emergencias 911.

Además, recalcaron que los fugitivos no deben ser confrontados por civiles debido al potencial riesgo que representan.

“Estos internos deben ser considerados peligrosos”, señalaron las autoridades en el comunicado difundido tras la fuga.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre cómo ocurrió la fuga ni las circunstancias que permitieron a los detenidos abandonar el centro penitenciario.

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