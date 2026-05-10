window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 10 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 10 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Te conviene hacer un alto y, por un día, dejar de lado las conversaciones sobre trabajo o al menos reducir su peso. Aprovecha para vincularte con personas fuera de tu ámbito habitual. Cambiar de aire te ayudará a despejar la mente. Concédete un recreo necesario.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si los desacuerdos y malos entendidos parecen prevalecer, más vale que te tomes un tiempo libre antes de que todo suba de nivel. Deja que aquellos cercanos a ti sepan claramente que necesitas espacio. Ellos entenderán y lo aceptaran. No tienes que explicar porque. Si tienes citas, es una buena idea cancelarlas, si es que puedes.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tienes mucha inventiva con tus juegos amorosos e instintivamente sabes como inflamar la pasión de tu pareja, cualquier sitio donde te sientas como para hacer el amor funcionará y estará bien con tu pareja. Respeta los deseos de tu amante e incluye sus sugerencias, de esta manera puedes elevarlos a niveles de éxtasis increíbles y de placer sensual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending