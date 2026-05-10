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Horóscopo de hoy para Tauro del 10 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 10 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Se activan tus deseos de progreso y estarás dispuesto a comprometerte con lo que haga falta. En trabajo, será clave apoyarte en otros y distribuir responsabilidades. Cuida especialmente lo que dices en ámbitos públicos: tus palabras pueden tener un impacto poco favorable en tu imagen.

Horóscopo de amor para Tauro

Le haces saber a tu amado de tus metas y deseos así como le enseñas que tienes algo que vale la pena para contribuir en la relación. Buscas un cambio positivo y ellos te apoyan en esto Si eres soltero recibes atención de admiradores más de los que nunca has tenido y disfrutas la experiencia.

Horóscopo de dinero para Tauro

Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.

Horóscopo de sexo paraTauro

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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