Matt Damon y Ben Affleck fueron demandados por difamación

Los reconocidos actores y productores Matt Damon y Ben Affleck se encuentran en el centro de una batalla legal. Dos detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade interpusieron una demanda contra Artists Equity, la productora de los actores, alegando difamación y daños a su reputación a raíz de la película de Netflix, “The Rip”.

De acuerdo con Page Six, la demanda, presentada en un tribunal federal de Florida, sostiene que la cinta —promocionada como “inspirada en hechos reales”— utiliza detalles específicos de una operación antidrogas de 2016 liderada por los agentes Jason Smith y Jonathan Santana.

En aquel operativo, se incautaron 22 millones de dólares escondidos en cubetas naranjas tras una pared falsa en una vivienda de Miami Lakes.

Aunque la película recrea elementos icónicos del caso, los demandantes argumentan que el guion añade tramas ficticias de conducta poco ética, robo de dinero incautado, vínculos con carteles y asesinatos.

Según los oficiales, estas representaciones han provocado que colegas, familiares y el público en general los identifiquen erróneamente con los personajes corruptos interpretados por Damon y Affleck.

“Presentaron a los oficiales como sucios, y mis clientes nunca robaron un solo dólar”, declaró Ignacio Álvarez, abogado de los demandantes.

La defensa de los agentes sostiene que, antes del estreno en enero de 2026, se envió una carta de cese y desistimiento solicitando cambios en la narrativa, la cual fue ignorada.

Los detectives reclaman daños compensatorios y punitivos por difamación directa, difamación por implicación e infligir angustia emocional de manera intencionada.

Aunque Netflix distribuyó el filme, la plataforma no ha sido incluida en el litigio. Hasta el momento, ni Damon ni Affleck han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

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