“Don Ramón” tendrá su propia serie

El universo creativo de Roberto Gómez Bolaños sigue creciendo. Tras el éxito de la bioserie “Sin querer queriendo”, Warner Bros. Discovery confirmó que Don Ramón, interpretado originalmente por el legendario Ramón Valdés, tendrá su propia serie de televisión.

Jorge Tijerina, director de Desarrollo de Contenido de Ficción para Warner Bros. Discovery en México y Colombia, fue el encargado de revelar la noticia.

Según el ejecutivo, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo activo y busca rendir homenaje a uno de los personajes más icónicos y queridos de la cultura pop latinoamericana. “Don Ramón es alguien muy querido y nos entusiasma bastante hacerla”, afirmó Tijerina.

Una mirada profunda al personaje

A diferencia de sus apariciones en la vecindad de “El Chavo del 8”, esta nueva producción profundizará en la historia de Ramón Valdés antes y durante su etapa de fama.

Se espera que la trama aborde aspectos poco conocidos de su vida, sus múltiples oficios (desde zapatero hasta torero) y la construcción de su relación con su hija, “La Chilindrina”.

Aunque Miguel Islas interpretó a Ramón Valdés en la serie sobre Chespirito, aún no se ha confirmado oficialmente si repetirá el papel o si se buscará a un nuevo actor para las distintas etapas de su vida.

Lo que sí es un hecho es que el equipo creativo será el mismo que lideró la historia de Roberto Gómez Bolaños, garantizando una continuidad estética y narrativa en lo que ya se denomina el “Chespiritoverso”.

La serie de Don Ramón será la segunda gran apuesta de ficción expansiva del universo de Chespirito tras el anuncio de la serie animada “Los Colorado”. Aunque no se ha fijado una fecha de estreno definitiva, se anticipa que la producción llegará a la plataforma HBO Max próximamente.

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