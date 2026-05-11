“Fast & Furious” llega a la televisión: Vin Diesel anuncia cuatro series para Peacock

La saga de “Fast & Furious” demuestra que, efectivamente, es para siempre. Lo que comenzó hace 25 años como una película de carreras callejeras se ha convertido en un imperio global y ahora da un salto definitivo a la televisión.

Este lunes, durante una presentación de NBC, Vin Diesel confirmó lo que los fans llevaban años esperando: Peacock, el servicio de streaming de Universal, estrenará cuatro series ambientadas en el universo de “Fast & Furious”.

“Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más” Vin Diesel

Más desarrollo de los personajes

“Querían que desarrolláramos más a fondo a los personajes clásicos, sus historias. Y el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión. Tuve que esperar hasta que fuera el momento adecuado”, mencionó.

Ese momento, según el actor, llegó con el ascenso de Donna Langley a directora de contenido de Universal. “Todo encajó a la perfección cuando Donna empezó a supervisarlo todo”, explicó Diesel.

Mencionó: “Supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir como una familia estaría protegido en el ámbito televisivo”.

Aunque el actor habló de cuatro series, hasta el momento solo una ha sido confirmada oficialmente. Detrás del proyecto estarán productores de peso: el propio Diesel, Neal Moritz y Chris Morgan, veteranos de la franquicia.

Como showrunners y guionistas del episodio piloto se ha contratado a Mike Daniels y Wolfe Colman, conocidos por su trabajo en “Shades of Blue”.

De momento, “Fast 11”, que inicialmente se esperaba para abril de 2025, quedó en pausa. No fue hasta enero que Diesel anunció que la última película de la franquicia, titulada “Fast Forever”, llegaría a los cines el 17 de marzo de 2028.

Seguir leyendo:

· Demanda contra Vin Diesel por agresión sexual fue desestimada

· La espera terminará en 2027: Vin Diesel confirma el estreno de ‘Rápidos y Furiosos 11’

· “The Rock” y Vin Diesel pasaron un momento incómodo en la entrega de los Golden Globe