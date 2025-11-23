Demanda contra Vin Diesel por agresión sexual fue desestimada

La demanda por agresión sexual contra Vin Diesel fue desestimada. En 2023, Asta Jonasson, exasistente del actor presentó una demanda contra el intérprete por agresión sexual, discriminación laboral y despido improcedente en un tribunal de Los Ángeles.

Según el juez Daniel M. Crowley, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la desestimación de la demanda se basó en un tecnicismo legal y no entró a valorar la veracidad de las acusaciones, informó Deadline.

Jonasson alegó que en 2010, durante el rodaje de la quinta entrega de Fast & Furious en Atlanta, Diesel la agredió sexualmente en una habitación de un hotel, tocándole el pecho, besándola a la fuerza y masturbándose frente a ella sin su consentimiento. Tras estos hechos, la hermana del actor la llamó para despedirla.

El juez señaló que, aunque la presunta agresión ocurrió en Atlanta, Georgia, las leyes de California no tienen efecto extraterritorial, por lo que la demanda basada en esa legislación fracasa legalmente al no aplicar al caso.

Además, las acusaciones por discriminación laboral prescribieron porque Jonasson no presentó oportunamente su queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, requisito fundamental para continuar con el proceso, según Variety.

Es importante aclarar que el fallo emitido por el juez Daniel M. Crowley, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, no entraba en ningún momento a valorar si los hechos denunciados por la exasistente de Diesel sucedieron o no.

Vin Diesel ha negado todas las acusaciones y su abogado expresó satisfacción porque el tribunal haya resuelto este caso sin fundamentos. La demandante anunció su intención de apelar la sentencia.

