Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 mayo de 2026

Conectarás con tus recursos más innovadores y podrías realizar una transacción económica favorable. Por la tarde, tu imaginación estará muy activa, dando lugar a ideas inspiradoras. Será importante que te expreses: poner en palabras lo que sientes te brindará nuevas opciones.

Horóscopo de amor para Capricornio Estas perfectamente nivelado y sabes exactamente qué es lo que quieres de la vida. Especialmente claro y decisivo sobre tus intenciones, a todo el mundo le pareces muy agradable y ameno, sabes exactamente sobre que andas. No te sorprendas si te llaman para que resuelvas sus problemas existentes.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.