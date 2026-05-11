Nadie te dijo que Instagram guarda un registro de todo lo que ves: así puedes usarlo a tu favor

Te ha pasado mil veces. Estás scrolleando tranquilamente por el feed de Instagram, empiezas a ver un Reel que te llama la atención, pero antes de terminarlo o guardarlo el feed se actualiza y el video desaparece como si nunca hubiera existido. Lo buscas, lo buscas y nada. Esa sensación de frustración es de las más comunes entre los usuarios de la plataforma, y hasta hace poco no había una solución clara. Por suerte, Instagram ya tiene la respuesta que todos estábamos esperando.

La buena noticia es que desde finales de 2025, Meta implementó una función que cambia las reglas del juego para quienes consumimos videos en la plataforma. Ya no necesitas guardar un Reel para volver a encontrarlo más tarde. El propio Adam Mosseri, director de Instagram, fue quien anunció la novedad directamente a través de un Reel en su perfil, confirmando que la opción ya estaba disponible para todos los usuarios. Y lo mejor es que está enterrada en un menú que mucha gente ni siquiera sabe que existe.

Cómo activar el historial de visualizaciones en Instagram

El camino para llegar al historial es más sencillo de lo que parece. Todo empieza desde tu perfil de usuario, esa pantalla que tienes en la esquina inferior derecha de la app. Una vez ahí, toca las tres líneas horizontales que aparecen en la parte superior derecha, esas que muchos ignoran por completo. Ese icono esconde mucho más de lo que parece.

Después de tocar las tres rayas, entra en la sección “Tu actividad”. Este apartado reúne un registro completo de todo lo que haces dentro de la aplicación. Dentro encontrarás comentarios, me gusta, búsquedas y, la estrella de esta guía, el “Historial de visualizaciones”. Solo tienes que deslizar hacia abajo hasta encontrar esa opción y tocarla. En ese momento verás todos los Reels que has reproducido, ordenados cronológicamente.

Lo que hace especialmente útil esta función es la posibilidad de filtrar el contenido por fecha o por cuenta. Mosseri lo explicó con detalle en su anuncio: “Puedes ordenarla de más reciente a más antiguo o al revés. También puedes ir directo a una fecha específica, elegir un rango de fechas, o incluso filtrar por la cuenta que publicó el Reel.” En otras palabras, si recuerdas que viste algo gracioso la semana pasada en el perfil de un influencer concreto, puedes ir directo a eso sin tener que hacer scroll infinito.

Qué hacer si el historial no aparece en tu app

Si después de seguir los pasos no ves la opción de “Historial de visualizaciones” en tu cuenta, lo más probable es que necesites actualizar la aplicación a su versión más reciente. Instagram fue lanzando esta función de manera gradual, por lo que algunos dispositivos la recibieron antes que otros. Ve a la tienda de aplicaciones de tu teléfono, busca Instagram y comprueba si hay una actualización pendiente. Una vez actualices, el apartado debería aparecer sin problemas dentro de “Tu actividad”.

Otra cosa que vale la pena recordar es que, si quieres guardar un Reel específico para tenerlo siempre a mano sin depender del historial, puedes usar el icono de la bandera que aparece en la esquina inferior derecha del video para añadirlo a tu colección de guardados. Así tienes dos métodos disponibles, uno pasivo que registra todo automáticamente y otro activo que te permite organizar lo que más te gusta.

El historial de visualizaciones de Instagram es uno de esos cambios que parecen pequeños pero que transforman completamente la manera en que usas la app. Nunca más vas a perder ese video que te hizo reír, ese tutorial que querías ver con calma o ese clip que querías compartir con alguien. La función ya está ahí, esperando que la descubras.

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