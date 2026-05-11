Trump ordenó abrir los archivos clasificados sobre ovnis y ahora podemos ver lo que el gobierno ocultó por décadas

El gobierno de Estados Unidos hizo algo que durante décadas pareció imposible. Abrió al público cientos de documentos clasificados sobre ovnis. Y los archivos no decepcionan.

Esta es la desclasificación más significativa de la historia reciente sobre fenómenos aéreos no identificados. El material incluye videos grabados en zonas de guerra, testimonios de agentes del FBI y hasta una conversación entre astronautas que vieron cosas inexplicables flotando cerca de su nave en 1972.

La movida fue impulsada por el presidente Donald Trump a principios de 2026. Todo está disponible para cualquier persona en el mundo, sin credenciales ni autorizaciones, en el portal oficial war.gov/ufo, donde el gobierno prometió seguir publicando archivos de forma progresiva.

Orbes, luces imposibles y objetos que hacen giros de 90 grados

La primera tanda incluye 162 archivos secretos con fotografías, registros militares, videos y reportes de distintas agencias federales. Entre ellas la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la NASA, el FBI y la AARO, la oficina creada en 2022 específicamente para rastrear este tipo de fenómenos.

Uno de los documentos que más llamó la atención relata el testimonio de siete agentes federales de equipos distintos que, de forma independiente, reportaron haber visto múltiples fenómenos aéreos no identificados en el oeste de Estados Unidos durante dos días en 2023.

Las descripciones son perturbadoras. Varios de los agentes dijeron haber visto “orbes que lanzaban otros orbes”, una gran esfera brillante suspendida en el aire y un objeto semitransparente que uno de ellos comparó con una “cometa translúcida”.

Otro archivo, fechado el 1 de enero de 2026, describe un Fenómeno Anómalo No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés) sobrevolando a baja altura sobre el mar en Grecia. El objeto realizaba giros bruscos de 90 grados a una velocidad estimada de 130 km/h, algo que ninguna aeronave convencional podría ejecutar con esa precisión. Hay un video que captura ese punto moviéndose sobre el mar Mediterráneo.

Que aparezcan casos en zonas de guerra activa cambia completamente el peso de lo que se está viendo. Hay memorandos militares internos que documentan un posible UAP de pequeño tamaño detectado en Iraq en 2022 y múltiples destellos de origen desconocido observados en Siria en 2024. No es curiosidad astronómica. Es un asunto de seguridad nacional.

La grabación de 1972 que la NASA guardó en silencio por décadas

Uno de los hallazgos más impactantes de toda la colección es una transcripción de una conversación entre los astronautas de la misión Apolo 17 durante su viaje al espacio en 1972.

En esa grabación, los tripulantes describen cómo vieron partículas y fragmentos muy brillantes flotando cerca de su nave mientras maniobraban.

“Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”, dijo uno de los astronautas al control de la misión, según el documento.

La NASA no ofreció una explicación definitiva en ese momento. Durante décadas esa conversación permaneció en los archivos clasificados, fuera del alcance del público. Ahora está disponible para cualquiera que quiera leerla.

Los documentos también incluyen versiones con menor censura que las reportadas anteriormente por el FBI, con detalles que antes eran ocultados. Según el Pentágono, el material fue revisado por agencias de inteligencia, pero con una premisa clara: “el pueblo estadounidense tiene derecho a verlo por sí mismo”, tal como declaró el secretario de Guerra Pete Hegseth.

Trump ordenó desclasificar información sobre los OVNIS

No es la primera vez que el Pentágono hace públicos materiales sobre avistamientos. En abril de 2020, el Departamento de Defensa desclasificó tres videos cortos grabados por pilotos militares, uno de 2004 y dos de 2015. Esos clips, conocidos como “FLIR1”, “Gimbal” y “GoFast”, mostraban objetos moviéndose a velocidades y con maniobras imposibles de replicar con tecnología convencional. Habían circulado sin autorización en internet desde 2007.

Pero lo de 2026 es diferente en escala y en origen. No responde a una filtración ni a presión mediática. Es una orden presidencial directa. El volumen de material es mucho mayor, las fuentes son más diversas e incluyen testimonios de personal militar activo, astronautas y agentes federales de campo.

El contexto político también importa. La decisión de Trump vino, en parte, como respuesta a unas declaraciones del expresidente Barack Obama en un pódcast, donde admitió que los fenómenos aéreos no identificados “son reales”, aunque aclaró no tener pruebas de contacto extraterrestre. Trump lo acusó de revelar información clasificada y luego ordenó abrir los archivos.

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