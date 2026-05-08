Pentágono publica archivos sobre ovnis; da acceso a más de 160 archivos

El Pentágono liberó este viernes de archivos sobre ovnis, poniendo a disposición del público fotografías, videos y reportes oficiales que permanecieron bajo reserva durante años en distintas agencias del gobierno de Estados Unidos. La publicación forma parte de un proceso de transparencia impulsado por la administración de Donald Trump e involucra información revisada por el Departamento de Guerra, la NASA, el FBI y organismos de inteligencia estadounidense.

El Departamento de Guerra informó de la desclasificación de los archivos del Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), luego de que en febrero pasado, el presidente Donald Trump ordenará al identificar y publicar los documentos ante el interés público en los ovnis y la vida extraterrestre.

Publican más de 160 archivos sobre ovnis

La publicación inicial incluye 162 archivos con imágenes digitales, datos de incidentes, descripciones y referencias sobre la agencia gubernamental responsable de cada expediente.

De acuerdo con el Pentágono, los documentos corresponden a casos sin resolver, es decir, situaciones en las que el gobierno estadounidense no pudo determinar de manera definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Las autoridades atribuyeron esta falta de conclusiones a factores como la ausencia de datos suficientes.

El Departamento de Guerra explicó que la revisión involucra “decenas de millones” de documentos, por lo que las nuevas publicaciones se realizarán por etapas y podrían difundirse con espacio de pocas semanas.

Trump ordenó transparentar información sobre ovnis

La desclasificación se deriva de una orden emitida por Donald Trump en febrero pasado, en la que instruyó al Departamento de Guerra a revisar y divulgar información relacionada con fenómenos aéreos no identificados (UAP), posibles formas de vida extraterrestre y otros materiales vinculados con estos temas.

“El pueblo estadounidense ha pedido mayor transparencia en estos temas, y el presidente Trump está respondiendo”, señaló el Pentágono en un comunicado oficial.

La iniciativa involucra a distintas dependencias federales, entre ellas la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), la NASA, el FBI y otras agencias de inteligencia de Estados Unidos.

“El pueblo estadounidense ahora puede acceder instantáneamente a los archivos desclasificados del gobierno federal sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). Los videos, fotos y documentos originales más recientes sobre UAP de todo el gobierno de Estados Unidos se encuentran en un solo lugar, sin necesidad de autorización”, destaca el comunicado del Departamento de Guerra.

Dónde revisar los archivos liberados por el Pentágono?

La información fue publicada por el Departamento de Guerra a través del portal oficial war.gov/ufo, donde ya pueden consultarse documentos, fotografías, videos y reportes gubernamentales relacionados con encuentros aéreos no identificados. Las autoridades señalaron que el material continuará actualizándose de manera progresiva conforme avancen los procesos de revisión y desclasificación.

Pete Hegseth destaca “transparencia sin precedentes”

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que durante años estos archivos permanecieron bajo clasificación oficial y alimentaron especulaciones públicas.

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, declaró.

Hegseth agregó que la publicación de los documentos demuestra el compromiso de la administración Trump con una “transparencia sin precedentes” en torno a los fenómenos anómalos no identificados.

NASA y FBI respaldan el proceso de desclasificación

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó la iniciativa y aseguró que la agencia espacial continuará compartiendo información basada en evidencia científica.

“La exploración y la búsqueda del conocimiento son fundamentales para la misión de la NASA”, expresó.

Por su parte, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, indicó que la comunidad de inteligencia trabaja junto con el Departamento de Guerra para realizar una revisión “minuciosa y exhaustiva” de los archivos relacionados con UAP.

El director del FBI, Kash Patel, también participó en el anuncio y señaló que, por primera vez, el público estadounidense puede acceder sin restricciones a documentos gubernamentales desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados.

Declaraciones de Obama reavivaron el debate sobre ovnis

La publicación de los archivos ocurre después de que Barack Obama hablara públicamente sobre el tema en entrevistas y programas de televisión.

En una conversación con el periodista Brian Tyler Cohen, el expresidente señaló que no tenía pruebas de contacto extraterrestre durante su mandato, aunque reconoció que no descartaba la posibilidad de vida fuera de la Tierra debido a la magnitud del universo.

Posteriormente, durante una entrevista con Stephen Colbert, Obama aseguró que el Pentágono no oculta información sobre “hombrecitos verdes” ni instalaciones secretas relacionadas con extraterrestres.

Las declaraciones provocaron una reacción de Donald Trump, quien acusó al exmandatario de hablar sobre información clasificada.

Congreso y legisladores presionaron por mayor apertura

En los últimos años, legisladores republicanos como Anna Paulina Luna y Tim Burchett impulsaron iniciativas para que el Pentágono aumentara la transparencia sobre fenómenos aéreos no identificados.

En 2022 el Congreso creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), encargada de recopilar y analizar reportes relacionados con UAP.

Tras el anuncio de este viernes, Burchett calificó la publicación inicial de documentos como “un gran comienzo”.

Área 51 y antecedentes de desclasificación

El interés público por los ovnis y los programas secretos del gobierno estadounidense no es nuevo. En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaron oficialmente la existencia del Área 51, una base militar creada durante la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.

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