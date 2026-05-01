El Pentágono firma acuerdo con empresas líderes de IA para redes clasificados

El Departamento de Defensa anunció acuerdos con ocho compañías líderes del sector tecnológico para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (AI) en redes clasificadas, en una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas.

El anuncio original contemplaba la participación de siete empresas del sector tecnológico: OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA, SpaceX y Reflection AI. Posteriormente, el Pentágono incorporó a Oracle, lo que elevó el total de compañías participantes a ocho.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, estos acuerdos permitirán desplegar sistemas de inteligencia artificial en redes clasificadas con el objetivo de ser utilizados para “uso operativo legítimo”. La integración de estas tecnologías busca optimizar la síntesis de datos, mejorar la comprensión situacional y fortalecer la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos.

Transformación de las fuerzas armadas

Las autoridades estadounidenses señalaron que esta estrategia forma parte de una transformación más amplia de las fuerzas armadas, orientada a convertirlas en una estructura con inteligencia artificial como elemento central de sus operaciones. El objetivo declarado es reforzar la capacidad de mantener la superioridad en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la guerra.

El Pentágono también destacó el uso de su plataforma interna GenAI.mil, indicando que aproximadamente 1.3 millones de miembros del Departamento de Defensa han utilizado este sistema, lo que refleja una adopción creciente de herramientas de inteligencia artificial dentro de la institución.

Anthropic queda fuera

En el marco de estos acuerdos, la empresa Anthropic no fue incluida. Según el Departamento de Defensa, la compañía había sido catalogada previamente como un “riesgo para la cadena de suministro”, una designación que en el pasado se reservaba para empresas vinculadas con adversarios extranjeros.

La exclusión de Anthropic se produjo tras desacuerdos sobre los términos de uso de su tecnología en aplicaciones militares. La empresa había expresado objeciones respecto a su utilización en escenarios como vigilancia masiva o sistemas de armas autónomas sin supervisión humana, mientras que el Pentágono defendía un uso más amplio bajo el marco de aplicaciones legales.

Este conflicto llevó a que la administración estadounidense redujera los vínculos contractuales con la compañía, lo que generó disputas legales posteriores. Sin embargo, en semanas recientes se han retomado conversaciones entre la Casa Blanca y Anthropic tras nuevos desarrollos tecnológicos presentados por la empresa.

Reforzar capacidad tecnológica

En paralelo, el Departamento de Defensa ha continuado ampliando su red de colaboración con empresas tecnológicas para acelerar la incorporación de inteligencia artificial en sus sistemas. El programa busca reforzar capacidades de análisis de datos, inteligencia militar y operaciones digitales en escenarios de alta complejidad.

Las autoridades de defensa han reiterado que estas herramientas serán utilizadas dentro de los parámetros de “uso operativo legítimo”, en un contexto en el que la integración de la inteligencia artificial se considera un elemento clave para la modernización de las capacidades militares de Estados Unidos

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