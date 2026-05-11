Un repartidor ebrio se quedó dormido al volante y estrelló su vehículo contra una vivienda en Colorado

Un conductor de entregas enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol luego de estrellar su vehículo contra una vivienda en Highlands Ranch, una comunidad ubicada al sur de Denver, en el estado de Colorado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas y el Departamento de Bomberos South Metro respondieron el domingo al accidente ocurrido en Wedgewood Drive, donde encontraron un automóvil Mazda rojo prácticamente incrustado dentro de la casa.

Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron el vehículo detenido entre dos sofás de la sala, mientras la puerta del conductor quedó a pocos metros de un piano. El impacto abrió un enorme agujero en uno de los laterales de la vivienda.

Según informaron las autoridades, el conductor se encontraba realizando entregas de paquetes cuando presuntamente se quedó dormido al volante. Posteriormente, fue acusado de manejar bajo la influencia del alcohol y de conducción temeraria.

La vivienda estaba vacía al momento del impacto

Las autoridades señalaron que, pese a la magnitud del choque, nadie se encontraba dentro de la vivienda cuando ocurrió el accidente. Tampoco se reportaron heridas graves.

La policía no reveló la identidad del conductor.

La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas indicó en redes sociales que el incidente pudo haber terminado en tragedia. En tono irónico, las autoridades comentaron que no era precisamente el tipo de “entrega rápida” que alguien quisiera recibir.

“Estamos agradecidos de que este incidente no terminara en una tragedia”, expresó la oficina del sheriff, que además exhortó a los conductores a mantenerse alerta y reducir la velocidad para evitar accidentes similares.



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