Horóscopo de hoy para Acuario del 12 mayo de 2026

Comprobarás una de las leyes esenciales de la creación: el Universo provee lo necesario. Podrás materializar sueños importantes, pero será clave mantener muy afinada tu intuición en temas de dinero y negocios, evitando engaños o confusiones que desordenen tus cuentas.

Horóscopo de amor para Acuario Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Acuario Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.