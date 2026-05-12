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Horóscopo de hoy para Acuario del 12 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 12 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Comprobarás una de las leyes esenciales de la creación: el Universo provee lo necesario. Podrás materializar sueños importantes, pero será clave mantener muy afinada tu intuición en temas de dinero y negocios, evitando engaños o confusiones que desordenen tus cuentas.

Horóscopo de amor para Acuario

Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Acuario

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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