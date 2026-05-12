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Horóscopo de hoy para Tauro del 12 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 12 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

La Luna en el sector de grupos y amistades acerca personas con intereses espirituales, y podrías sumarte a espacios de meditación o crecimiento personal. Mantente atento, ya que algunos pueden mostrarse difusos en sus intenciones. Avanza con esperanza, pero procura no idealizar en exceso.

Horóscopo de amor para Tauro

En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Tauro

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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