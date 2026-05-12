Horóscopo de hoy para Tauro del 12 mayo de 2026

La Luna en el sector de grupos y amistades acerca personas con intereses espirituales, y podrías sumarte a espacios de meditación o crecimiento personal. Mantente atento, ya que algunos pueden mostrarse difusos en sus intenciones. Avanza con esperanza, pero procura no idealizar en exceso.

Horóscopo de amor para Tauro En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Tauro Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.