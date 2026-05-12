Madre de Pennsylvania es acusada por la muerte de sus hijos en un incendio cuando ella salió a comprar drogas

Una madre es acusada de dejar a sus 3 hijos sin supervisión en su casa de Pennsylvania, donde finalmente fallecieron en un incendio.

El domingo 29 de marzo, Danozjna Shalita Marjie Williams presuntamente dejó a sus hijos sin vigilancia durante casi una hora para realizar una transacción de drogas, según informaron NBC Philadelphia y CBS News, citando a las autoridades.

Sus hijos —Da’Liyla, de 3 años; Tobias Huff, de 5 años; y Amirah Al-Mansouri, de 5 meses— murieron en un incendio que se desató alrededor de las 4:30 p.m.

Williams, de 22 años, fue acusada de homicidio en tercer grado, poner en peligro el bienestar de menores, agresión con agravantes y poner en peligro la vida de otra persona de forma imprudente, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Erie.

En el momento del incendio, los bomberos instaron a los residentes a evitar la zona mediante una publicación en Facebook. Un día después, compartieron varias fotos del lugar, revelando que dos de los menores habían fallecido y otro fue trasladado en helicóptero a un hospital de Pittsburgh en estado crítico.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta tragedia”, escribieron los bomberos de Erie en Facebook.

Los hijos de Williams fueron encontrados en una habitación del segundo piso de una propiedad en el número 500 de East 26th Street. Da’Liyla y Tobias fueron declarados muertos el mismo día del incendio, mientras que Amirah falleció a causa de sus heridas el 3 de abril.

Se cree que el incendio comenzó en la cocina del segundo piso, pero la causa aún no se ha determinado, según CBS News. La investigación del incidente continúa.

Según informó el medio, citando documentos judiciales, los bomberos tuvieron dificultades para entrar a la propiedad porque un colchón bloqueaba la escalera y un sofá obstruía una puerta en la parte superior. El equipo tuvo que usar otra puerta para acceder a la casa en llamas.

“Esta es una tragedia desgarradora, pero completamente evitable”, declaró la fiscal de distrito del condado de Erie, Elizabeth Hirz, en un comunicado de prensa. “Las pruebas demuestran que estos niños pequeños quedaron sin supervisión en una situación en la que necesitaban que su madre los protegiera y los mantuviera a salvo”.

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