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Horóscopo de hoy para Acuario del 13 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Las estrellas señalan que estás en condiciones de saldar una antigua deuda material ayudando a alguien que lo necesita. Cuanto más entregues, más recibirás, y nada te faltará. La rueda de la buena fortuna te enriquece y derrama abundancia a través de ti y hacia los demás.

Horóscopo de amor para Acuario

Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Acuario

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Acuario Horóscopo de hoy
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