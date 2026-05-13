Kari Lake soñaba con gobernar a Arizona y ahora se conforma con ser embajadora de EE.UU. en Jamaica

Kari Lake, expresentadora de televisión quien en dos ocasiones fracasó en el intento de obtener a través de las urnas algún cargo político como abanderada republicana, ahora podría terminar convertida en embajadora de Estados Unidos en Jamaica.

Luego de haber perdido en la elección a gobernador, en 2022; y dos años después en la búsqueda de un escaño al Senado por Arizona, el presidente Donald Trump colocó a Lake como responsable de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), sólo que experimentó una gestión muy controversial, pues intentó despedir a cientos de empleados y reducir la cobertura periodística de eventos tanto internacionales como nacionales.

Sin embargo, Royce Lamberth, juez del Tribunal de Distrito, determinó que su mandato como directora ejecutiva interina era ilegal y ordenó a la Voice of America (VOA), la cual forma parte de USAGM, recontratar a sus empleados y reanudar sus emisiones internacionales.

Semanas después de haber concretado su regreso a la presidencia, cobró fuerza una versión apuntando que Trump podría nombrar a Kari Lake embajadora en México, lo cual terminó por descartarse.

Hacia finales de 2024, el periódico The New York Post publicó unartículo citando, a una persona cercana al Comité Nacional quien, bajo condición de mantener su identidad en resguardo, presuntamente sostenía que uno de los objetivos de la próxima administración federal consistía en mantener alejada a Kari Lake de la política local.

“Los republicanos quieren deshacerse de Kari Lake, que ha sido dos veces perdedora. La mejor manera de lograrlo es que Trump la exilie del país en un cargo que la mantendrá alejada de la política de Arizona durante al menos cuatro años”, subrayó.

Kari Lake asegura que podrá mejorar la relación entre Estados Unidos y Jamaica. (Crédito: LM Otero / AP)

A casi medio año de distancia, lo que parecería una profecía cumplida fue anunciada por el presidente de la nación mediante un comunicado de prensa de la Casa Blanca.

Desde enero, N. Nick Perry dejó el puesto de embajador en Jamaica y su lugar fue ocupado de manera interina por Scott Renner como Encargado de Negocios, cuya labor será ahora podría ser absorbida por Kari Lake, esto en caso de que el Senado confirme su nombramiento.

Mientras tanto, a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, refrendó su gratitud hacia Trump.

“Agradezco al presidente Trump por nominarme para servir como la próxima embajadora de Estados Unidos en Jamaica.

Jamaica es un país que conozco muy bien, lleno de gente increíble, y si el Senado confirma mi nombramiento, espero fortalecer la asociación entre nuestras naciones, promover los intereses de Estados Unidos en el extranjero y consolidar la profunda amistad que comparten los pueblos estadounidense y jamaicano”, escribió.

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