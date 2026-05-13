Madre de Texas es acusada por la muerte de sus hijas de 3 y 2 años luego de que resultaran positivas a cocaína

Una madre es acusada tras el presunto hallazgo de cocaína en el organismo de sus dos hijas, quienes se ahogaron en el oeste del condado de Harris, Texas.

Las hermanas Kelsey Kite, de 2 años, y Kinsley Kite, de 3, se ahogaron en la piscina del patio trasero de su casa el 11 de febrero. Vivían en la propiedad con su madre y sus abuelos.

El lunes 11 de mayo, el sheriff del condado de Harris, Ed Gonzalez, reveló en una publicación en X que la madre, Laura Nicholson, de 23 años, había sido acusada de dos cargos de lesiones a menores por su presunta participación en la muerte de sus hijas.

“Nuestra investigación determinó que ambas niñas tenían cocaína en su organismo al momento de su fallecimiento”, escribió Gonzalez en su declaración.

El sheriff añadió que el domingo 11 de mayo, “nuestro Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) coordinó con el Grupo de Trabajo Regional del Caribe para la Captura de Fugitivos, quienes arrestaron a Nicholson en Florida y la ingresaron en la cárcel del condado de Lee”.

Según los registros judiciales obtenidos por ABC13, el médico forense dictaminó que la causa de muerte de las niñas fue “ahogamiento e intoxicación aguda por cocaína”.

Además de la cocaína, las niñas presentaban benzoilecgonina en la sangre. Las autopsias no pudieron confirmar ni descartar la muerte por ahogamiento debido a la dificultad para determinar la causa, según informó Fox 26 Houston.

La abuela de las niñas las encontró en la piscina al llegar a casa poco después de las 11:00 a. m. La oficina del sheriff indicó en ese momento que las primeras investigaciones sugerían que las niñas se habían escapado al patio trasero mientras su madre y su abuelo dormían y su abuela estaba en el supermercado.

Nicholson declaró a las autoridades que se despertó al oír a su madre gritar tras encontrar a las niñas en la piscina.

La madre de Nicholson también acusó a su hija de consumir cocaína, según ABC13, citando registros judiciales.

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