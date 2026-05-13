Republicanos bloquean por séptima vez en el Senado resolución demócrata para frenar guerra de Irán

Los republicanos del Senado bloquearon este miércoles, por séptima ocasión, un intento demócrata para limitar la intervención militar estadounidense en Irán y obligar al presidente Donald Trump a buscar autorización del Congreso para continuar las operaciones bélicas iniciadas el pasado 28 de febrero.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Jeff Merkley, fracasó por un estrecho margen de 49 votos a favor y 50 en contra. Aunque la mayoría republicana cerró filas para impedir su aprobación, tres legisladores conservadores rompieron con su bancada: Lisa Murkowski, Susan Collins y Rand Paul votaron junto a los demócratas para intentar frenar la guerra.

La votación marcó además el primer debate en el Senado desde que expiró, el pasado 1 de mayo, el plazo de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que obliga al Ejecutivo estadounidense a obtener autorización formal del Congreso para mantener acciones militares prolongadas.

Los republicanos defendieron que ese plazo quedó suspendido debido al actual alto el fuego entre Washington y Teherán. Sin embargo, los demócratas argumentan que continúan las hostilidades en la región y que el gobierno de Trump mantiene despliegues militares y operaciones de bloqueo.

Operation Sledgehammer?



There was never a deal on the table. There is no permanent ceasefire. Trump is hellbent on endless war in the Middle East.



We will keep forcing War Powers Resolutions votes until enough Republicans grow a spine and vote with us to end this war for… https://t.co/0p34cHg7Jz — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 13, 2026

Antes de la votación, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó al presidente Donald Trump de involucrar al país en “una guerra interminable en Medio Oriente” sin estrategia clara y sin considerar el impacto económico para las familias estadounidenses.

“Trump lanzó esta guerra sin un plan, sin un objetivo claro, y sin pensar en cómo podría afectar al pueblo estadounidense”, afirmó Schumer. También criticó que el mandatario dijera recientemente que no piensa “en la situación financiera de los estadounidenses”, mientras el conflicto ha elevado el precio de la gasolina y el costo de vida.

Según el senador demócrata, funcionarios del Pentágono reconocieron que la guerra ya ha costado miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses. “$29,000 millones de dólares es solo el costo inicial”, declaró Schumer, quien advirtió que el impacto económico seguirá creciendo.

El senador Jeff Merkley, promotor de la resolución, calificó la operación militar denominada “Furia Épica” como un “Fracaso Épico”.

“En esta situación no tenemos acceso al uranio altamente enriquecido, hemos fortalecido a los sectores más intransigentes iraníes, hemos debilitado a los reformistas y hemos dañado nuestra relación con nuestros aliados”, sostuvo Merkley durante el debate.

La republicana Lisa Murkowski explicó su cambio de postura argumentando que la administración Trump no ha aclarado cuál es el verdadero alcance de la operación militar ni cuánto tiempo se extenderá. “No he recibido claridad de la administración”, declaró tras la votación.

Aunque las resoluciones demócratas tienen pocas probabilidades de prosperar en un Congreso controlado por los republicanos, la oposición ha decidido presentar nuevas votaciones cada semana para presionar políticamente a la mayoría oficialista y obligarla a pronunciarse públicamente sobre la guerra.

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