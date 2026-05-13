Sheinbaum presenta video donde muestra por primera vez el diseño del vehículo eléctrico mexicano “Olinia”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un video donde se muestra por primera vez cómo será el diseño del vehículo eléctrico mexicano “Olinia”.

“Es un trabajo intenso, de más de 80 académicos, técnicos mexicanos, mexicanas, que trabajaron intensamente, muchos de ellos de distintos lugares del país se concentraron en Puebla, en la sede del Tecnológico Nacional de México y ahí estuvieron trabajando días y días, meses, para tener el diseño. Y ahora ya está listo el prototipo. Y este prototipo se va a presentar el 7 de junio”, señaló.

Desde su conferencia mañanera, la mandataria mexicana adelantó que en julio se presentará el prototipo de carga y entre agosto y septiembre se iniciará la construcción masiva de Olinia.

“En el mes de julio se presenta el Olinia de carga que es un pequeño vehículo muy parecido que sirve para cargas pequeñas, en ciudades y a partir de agosto, septiembre más o menos, el objetivo es ya iniciar la construcción para el desarrollo del Olinia a gran escala. Este es el vehículo mexicano Olinia, vehículo eléctrico”, afirmó.

✅ ¡Cumplimos!

⚡🇲🇽 En 18 meses logramos el vehículo eléctrico mexicano #Olinia. Aquí tienes el primer vistazo.

Espera el prototipo el 7 de junio.https://t.co/4KZV6IUtPU pic.twitter.com/dOf8C5s6fb — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) May 13, 2026

Por su parte Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia, aseguró que este pequeño vehículo fue desarrollado con base en las necesidades de las comunidades de México.

“Es accesible, 100% eléctrico, por lo cual cuesta muy poco operarlo. Inclusive menos que una moto, puede cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio, es amplio y espacioso, es cómodo y que, por seguridad y por los usos a los que está destinado opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora”, aseguró.

De acuerdo con lo anunciado se espera que Olinia, desarrollado por científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Tecnológico Nacional de México, comience a comercializarse en México a partir de 2027 con una producción que alcanzará hasta las 50 mil unidades en los próximos cuatro años.

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